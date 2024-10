ANÁLISIS | El campo de batalla estadounidense: el cristianismo y el cuadrilátero, las poderosas fuerzas que impulsan a Trump

(CNN) — Es una cálida tarde de sábado, hay amenaza de lluvia y los vecinos no paran de hacer ruido. Un centenar de manifestantes gritan frente a la Casa Blanca, diciéndole al hombre que vive allí que lo admiran, que aprecian lo que ha hecho y que ahora tiene que irse.

«¡Hey hey, ho ho, gracias, Joe, es hora de irte!».

El éxito de la campaña del expresidente Donald Trump se está convirtiendo en una catástrofe para el presidente en funciones Joe Biden. La presión sobre él para que abandone la carrera ha ido creciendo de forma inversamente proporcional a su rendimiento cada vez peor desde el 4 de julio. Cada pocos días, otro ascenso incremental en las encuestas le empuja hacia ese borde indeterminado en el que sus posibilidades de ganar la reelección pasarán de ser remotas a estar acabadas.

La coalición de Trump es cada día más sólida, y los cristianos evangélicos blancos son un componente clave. Si hay algún grupo en la tierra de Trump que encarna su ethos de sentirse asediado, es éste. A principios de la década de 1970, el 90% de los estadounidenses se identificaban como cristianos. En 2020 era el 64%. Y el Pew Research Center señala: «Si se mantienen las tendencias recientes en el cambio de religión, los cristianos podrían representar menos de la mitad de la población estadounidense dentro de unas décadas».

Así que cuando Trump les entregó su tan esperada destrucción de Roe v. Wade, lo celebraron. Y cuando promete devolverles el poder político, le escuchan. «Tenemos que traer de vuelta nuestra religión», dijo al grupo National Religious Broadcasters a principios de este año. «Tenemos que traer de vuelta el cristianismo a este país».

Un astuto desglose de Shadi Hamid en The Washington Post señala que después de que Trump hiciera un guiño al nacionalismo cristiano en 2016 y los evangélicos le ayudaran a ganar, creció el número de miembros en las iglesias evangélicas, impulsado por los partidarios de Trump que buscaban un hogar. «Se hicieron evangélicos por lo que significaba políticamente», escribió. «Entre los partidarios blancos de Trump que no eran evangélicos en 2016, el 16% empezó a identificarse como evangélico en 2020, lo que sugiere de nuevo que la política, más que la religión, fue el factor impulsor».

Para Biden, fiel católico, parece un trago especialmente amargo, sobre todo ahora que su equipo y los periodistas que le siguen están pendiente de su suerte día a día -a veces incluso hora a hora- en medio de una agonía de indecisión.

«Hubo tantos altibajos», dice MJ Lee, de CNN. «Y recuerdo que pensaba para mis adentros: ‘¿Voy a parecer que estoy exagerando si salgo en directo diciendo que los demócratas tienen pánico?'».

Biden habla por teléfono mientras se dirige a Camp David con su esposa, Jill, y sus nietas Finnegan y Natalie el 29 de junio. Crédito: Haiyun Jiang/The New York Times/Redacción

Biden no admite ninguna debilidad públicamente, pero su equipo está haciendo frente a un río creciente de ese pánico, en gran parte procedente de poderosos demócratas que cuestionan si sigue siendo la persona adecuada para enfrentarse a Trump. Tratando de recuperarse del desastroso debate, Biden se sienta con George Stephanopoulos, de la ABC, y menciona que estaba resfriado. «Estaba enfermo», dice Biden. «Me sentía fatal».

Con Lester Holt, de la NBC, Biden reconoce que tuvo una «mala, mala noche», pero se resiste a la idea de hacerse a un lado. «Catorce millones de personas votaron por mí para que fuera el candidato del Partido Demócrata, ¿de acuerdo? Yo los escucho».

Sus aliados, entre ellos el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acuden al circuito mediático. «Joe Biden se ha enfrentado y ha tenido que volver de la tragedia, de las pruebas, de las tribulaciones a lo largo de toda su vida», dice el demócrata de Nueva York, «así que el momento en el que estamos ahora es un momento de remontada».

El senador Chris Coons, del estado natal de Biden, Delaware, es inequívoco en el programa «This Week» de la cadena ABC: «El único demócrata que ha vencido a Donald Trump es Joe Biden. Es nuestro candidato para noviembre».

Es el argumento más convincente de Biden. En la reñida carrera de 2020, acechada por el covid, fue el sabio y viejo guerrero que atrajo a su lado a los votantes de los suburbios, a las mujeres y a los jóvenes. Sus antiguos vínculos con la clase trabajadora y los sindicatos le ayudaron a cruzar la línea de meta hacia una victoria estrecha pero clara.

Pero ahora, la tenaza tensora aprieta a Biden en la muy inusual posición de enviar una carta a los demócratas del Congreso. «Quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros medios», escribe, «estoy firmemente comprometido a seguir en esta carrera, a correr esta carrera hasta el final y a vencer a Donald Trump».

También sigue aprovechando para golpear los puntos vulnerables de Trump: los antecedentes penales del expresidente; la miríada de casos que aún están pendientes; los disturbios del 6 de enero de 2021; la anulación por la Corte Suprema del caso Roe contra Wade, con la esperanza de resquebrajar la ventaja que el magnate va acumulando en las encuestas. Una debilidad potencial en particular llama la atención de Biden.

«El Proyecto 2025 es el mayor ataque a nuestro sistema de gobierno y a nuestra libertad personal que se haya propuesto jamás», vocifera el presidente durante un encendido mitin en Detroit. «¡Es un proyecto construido para Trump!».

Lanzado por la Heritage Foundation, un grupo de reflexión acérrimamente conservador de Washington, el Proyecto 2025 es un plan de acción de 900 páginas que se pondrá en marcha en el momento en que Trump gane la reelección. Con ideas de cientos de líderes conservadores, aboga por ampliar rápida y enormemente los poderes presidenciales, sustituir a decenas de miles de trabajadores del Gobierno por ideólogos de derechas, armar al Departamento de Justicia para perseguir a los enemigos políticos, establecer una prohibición del aborto en todo el país, hacer retroceder los derechos LGBTQ, echar por tierra muchas normativas medioambientales, prohibir la pornografía y mucho más.

Para algunos conservadores, se trata de una estrategia definitiva para drenar el pantano. Para algunos demócratas, es un anteproyecto para el totalitarismo. El explosivo documento burbujea silenciosamente bajo la superficie de otras noticias de campaña durante un tiempo, pero Biden lo saca a la luz y, al menos en este tema, Trump intenta distanciarse.

«No sé nada del Proyecto 2025. No tengo ni idea de quién está detrás», afirma el expresidente en su incesante retahíla de publicaciones en las redes sociales. «Algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales».

El problema al que se enfrenta está en el pedigrí del documento. Según un análisis de CNN, al menos 140 personas que trabajaron anteriormente en la administración Trump ayudaron a elaborar el plan, entre ellas muchas con las que Trump sigue hablando regularmente: Ben Carson, Ken Cuccinelli, Mark Meadows, Stephen Miller, Peter Navarro. Por mucho que Trump insista en que el Proyecto 2025 le es ajeno, los vínculos parecen sospechosos.

Es más, dice Phil Mattingly de CNN, el documento está vinculado tras bambalinas a un ejército de leales alineados por coordinadores conservadores para ocupar inmediatamente esos puestos en el gobierno con el Proyecto 2025 como plan de batalla. «Lo que han estado haciendo en coordinación con la operación política», dice Mattingly, «es que han estado recopilando miles de nombres, currículos, trazando exactamente dónde iría esa gente. Si metes ahí a un puñado de verdaderos creyentes, vas a implementar realmente las cosas».

Biden también se está beneficiando de otros movimientos que Trump no puede desmentir fácilmente. Apenas dos días después del atentado contra el expresidente en Pensilvania, en el somnoliento primer día de la Convención Nacional Republicana en el disputado Wisconsin, Trump anuncia su elección de compañero de fórmula.

«Tras largas deliberaciones y reflexiones, y teniendo en cuenta el tremendo talento de muchos otros», escribe Trump en Truth Social, «he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del Gran Estado de Ohio».

El senador de Ohio J. D. Vance estrecha la mano de un delegado de Idaho en la Convención Nacional Republicana celebrada en el Fiserv Forum de Milwaukee el 16 de julio de 2024. Crédito: Rebecca Wright/CNN

Las palabras son sorprendentemente efusivas teniendo en cuenta que Vance calificó una vez a Trump de «desastre moral», sugirió en repetidas ocasiones que creía que Trump había cometido agresiones sexuales y se cuestionó si era «el Hitler de Estados Unidos». Pero Vance se retractó mientras se preparaba para presentarse a senador, diciendo a Fox News en 2021: «Dije esas cosas críticas y me arrepiento de ellas, y me arrepiento de haberme equivocado sobre el tipo». Ahora, con los vientos soplando a su favor, Trump ha encontrado en el apenado político un compañero de fórmula y un eventual heredero del trono MAGA.

Pero si los republicanos están dispuestos a perdonar y olvidar las antiguas posiciones de Vance, los demócratas no. «Vance hará lo que Mike Pence no hizo el 6 de enero», espeta la presidenta de la campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, refiriéndose al exvicepresidente de Trump, que se mantuvo firme frente a las exigencias de que trastocara el proceso electoral de 2020.

Un llamamiento a la recaudación de fondos de la campaña de Biden dice: «¿Cómo un tipo que solía decir que Donald Trump y sus políticas eran ‘censurables’, se convierte en el compañero de fórmula de Donald Trump? A través de años de ser un sello de goma para la agenda extrema y MAGA de Donald Trump. Incluso se podría decir que es el niño del cartel del Proyecto 2025».

Vance es atacado por sus sandeces, su postura contra el derecho al aborto, su actitud hacia las mujeres… y entonces ocurre lo de la «señora de los gatos».

Tres años antes, mientras competía por la nominación al Senado del Partido Republicano en Ohio, el futuro candidato a vicepresidente sirvió una pepita de oro a la audiencia de Fox News. Se quejó de que el país estaba siendo dirigido por «un puñado de señoras de los gatos sin hijos que se sienten desgraciadas de sus propias vidas y de las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta desgraciado». Luego añadió: «Mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, todo el futuro de los demócratas está controlado por gente sin hijos. ¿Y cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a gente que realmente no tiene un interés directo en él?». AOC se refiere a Alexandria Ocasio-Cortez, miembro demócrata de la Cámara de Representantes.

Cuando el video resurge, la indignación no se hace esperar. Las mujeres votantes, a las que la campaña de Trump necesita desesperadamente, empiezan a publicar memes de gatos criticando duramente las opiniones de Vance. Los cómicos nocturnos están que arden.

Trump dice que su compañero de fórmula «no está en contra de nada. Le encanta la familia, es muy importante para él». Vance intenta dar la vuelta al viejo video y a otros en los que se refiere a «sociópatas sin hijos» como sarcasmo. De todos modos, todo el lío se hace viral y la elección de Trump como vicepresidente empieza a parecer un chiste.

Aún así, Alayna Treene, de CNN, dice que, con tantas buenas noticias para Trump, la preocupación interna sobre su compañero de fórmula está silenciada. «La información en los reportajes sobre que estaban dudando si iban a elegir a otra persona e intentar sustituir a Vance no era cierta», dice, «(pero) definitivamente pensaban que había sido un mal lanzamiento».

El escrutinio público sobre Vance, sin embargo, no le resta presión a Biden, y hay poco tiempo para las risas en el 1600 de Pennsylvania Avenue. Los intentos de Biden de acallar el motín en su partido se están desmoronando. Los llamamientos para que abandone la carrera están resonando desde los expertos hasta los principales donantes demócratas, incluida la estrella de cine George Clooney, que acababa de encabezar un acto para Biden.

Y los tropiezos no cesan. En la cumbre de la OTAN, Biden llama «presidente Putin» al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky se lo toma a risa, pero la gravedad de tales errores se está intensificando. Más de dos docenas de demócratas de la Cámara de Representantes piden ahora a Biden que ponga fin a su intento de reelección. El expresidente Barack Obama y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no le dicen a Biden que abandone su candidatura, pero expresan su preocupación. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, cuenta de primera mano el malestar entre su bancada cuando visita a Biden en su casa de la playa en Delaware, donde el presidente se está recuperando de lo que se dice que es un caso de covid.

El Marine One despega del Jardín Sur de la Casa Blanca llevando a Biden a Las Vegas el 15 de julio. Biden viajó a Las Vegas para realizar paradas de campaña, discursos y entrevistas. Hasta ese momento, se había mantenido firme en su decisión de seguir en la carrera presidencial a pesar de la creciente lista de congresistas demócratas que le pedían que se hiciera a un lado. Crédito: Samuel Corum/AFP/Getty Images

El meollo de la cuestión son las matemáticas. Es un axioma de las elecciones presidenciales que cuando un demócrata y un republicano están empatados en las encuestas nacionales, el demócrata suele ir perdiendo. Los votantes demócratas están más agrupados en zonas urbanas, donde pueden ayudar a su partido a ganar un estado por márgenes enormes. Los republicanos, que están más dispersos, pueden ganar sus estados por cifras brutas menores, pero de todos modos obtienen todos los votos electorales en esos estados. Los modelos de sondeo se ajustan después de cada elección para tener en cuenta las imperfecciones, así que quizás esta vez se vuelva a nivelar el campo electoral.

Pero la historia reciente cuenta una historia sencilla: Biden obtuvo una ventaja de 4 puntos porcentuales en el voto popular contra Trump en 2020 y ganó. Hillary Clinton se aseguró una ventaja popular de aproximadamente 2 puntos porcentuales en 2016 y perdió. Las encuestas sugieren que Biden está ahora por detrás de ella.

No se equivoquen, Biden es un héroe para muchos demócratas; el tipo que emergió de lo que ellos veían como el caos del primer mandato de Trump, expulsó al líder MAGA del Despacho Oval y llevó a la nación de vuelta hacia algo que parecía más normal. Y Biden, que todavía atribuye gran parte del giro de su fortuna a ese maldito debate, no se rinde. Todavía no.

«Lo que yo llamo el ‘irlandés testarudo’ de Biden entró en acción», dice John King, de CNN, repitiendo como un loro la defensa del presidente. «‘Sólo fue una noche. No fue tan malo como creen. Podemos recuperarnos'».

Sin embargo, cada vez que Biden tiene un discurso enérgico, un chiste rápido o un paso firme, invariablemente trastabilla en su siguiente aparición con declaraciones erróneas, nombres olvidados y el andar arrastrando los pies propio de la edad avanzada. Algunos en el partido dicen que la falta de consenso sobre si Biden debe quedarse o irse se está convirtiendo en un «bucle de perdición» que debilita su candidatura por la pura incertidumbre.

«La gente ve y siente que los muros se están cerrando», dice un veterano demócrata.

Y Trump se dirige hacia la noche más importante de su convención mostrándose confiado, fuerte y quizás imbatible.

La noche de coronación de Trump en Milwaukee

«¡Dejemos que la Trump-manía se desboque! Dejemos que Trump-mania gobierne de nuevo!».

El luchador Hulk Hogan alienta a la multitud en la Convención Nacional Republicana. Arrancándose una camiseta negra blasonada con una bandera estadounidense para revelar una camiseta roja de la campaña Trump-Vance debajo, invoca una frase extrañamente apta para fans y enemigos por igual para describir el enfoque del expresidente sobre el gobierno.

«¡Dejemos que la Trump-manía haga a Estados Unidos grande de nuevo!».

Durante días, la Convención Nacional Republicana ha sido pura celebración. Orador tras orador han competido para elevar los mayores elogios a Trump y las peores condenas a los demócratas. La plataforma oficial del partido se parece menos a los áridos documentos políticos de antaño y más a un discurso de Trump repleto de afirmaciones grandiosas y hechos cuestionables. Pocos en la sala albergan la menor duda de que, en las rondas finales de las elecciones, Trump arrojará a Biden del ring como a un muñeco de trapo.

Para Trump, su dominio sobre Biden en las últimas tres semanas ha endulzado claramente todo lo relacionado con esta convocatoria.

El presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, es el jefe de un sindicato que había apoyado a Hillary Clinton y a Biden en años anteriores, pero consciente de la creciente marea de partidarios de Trump en su organización, sube al escenario para saludar al expresidente como «un duro hijo de p***». Los antiguos contrincantes de Trump en las primarias se han inclinado ante él y han desautorizado sus propias críticas de apenas unos meses antes: El senador de Carolina del Sur Tim Scott, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy y la última en resistirse, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley. Ella enfureció a los fieles a Trump a principios de año al negarse a abandonar la carrera y llamarle «tóxico». En la convención, su desafío se convierte en abyecta rendición cuando afirma: «Donald Trump tiene mi firme respaldo, y punto».

Radiante desde su asiento en el Fiserv Forum de Milwaukee, Trump asimila el espectáculo del Grand Old Party enteramente cautivo. Con un gran vendaje blanco sobre la oreja herida en el atentado, parece feliz en el momento y profundamente complacido de que Hogan lo comparta con él.

Trump aplaude en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Crédito: Will Lanzoni/CNN

La eterna estrella de la lucha libre fue una figura clave cuando Trump se enamoró por primera vez del melodrama y el dinero ligados a la lucha libre profesional. Trump lo llevó todo a Atlantic City a finales de la década de 1980, iniciando una relación de décadas con los espectáculos de sudor y spandex. A veces participaba: pavoneándose por los estadios mientras las multitudes vitoreaban y abucheaban, deleitándose con el carácter «extra» de todo ello. Consiguió un puesto en el ala de celebridades del Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment, junto a Mr. T, Ozzy Osbourne y el difunto cómico Andy Kaufman.

El afecto de Trump por las exhibiciones es comprensible. La lucha libre profesional es atlética, pero no es realmente un deporte. Tiene ganadores y perdedores, pero están determinados de antemano. Los campeones son ungidos principalmente basándose en argumentos ficticios, no en los hechos concretos de sus proezas.

Como escribió Chauncey DeVega para Salon en 2015, la primera candidatura presidencial de Trump estaba profundamente arraigada en los «personajes extravagantes y los argumentos operísticos» de la lucha libre profesional. El bien contra el mal. La victoria final o la derrota final. Campeones y tontos.

Mientras la multitud aclama a Trump hacia el podio para su discurso central en la última noche de la Convención, es fácil ver cómo esos paradigmas en blanco y negro resuenan contra la gris incertidumbre de los tiempos. En los ocho años transcurridos desde que ganó la Casa Blanca, Trump ha obligado al Partido Republicano a abrazar su visión de que todo lo que no sea lealtad absoluta es traición; todo lo que no sea dominación absoluta es fracaso; y los estadounidenses temerosos de Dios perderán todo lo que aman de su país si él no vuelve a poner los pies sobre el Escritorio Resoluto el próximo enero.

«Dentro de cuatro meses, obtendremos una victoria increíble y comenzaremos los cuatro mejores años de la historia de nuestro país», dice, lanzándose a un discurso que los candidatos derrotados rara vez llegan a pronunciar. Pero esta noche no es un perdedor. En esta sala, la multitud que lo adora cree que ganó las últimas elecciones. Creen que les robaron. Saben que Biden está contra las cuerdas.

Algunos de esos cristianos evangélicos admiten que sus múltiples matrimonios, sus supuestas escapadas sexuales, su lenguaje profano, su comportamiento brutal, sus mentiras y sus crímenes son preocupantes. Pero también están hechizados por cómo sortea los escándalos, los reveses financieros y las persecuciones penales. Persecuciones, ha dicho, invocando una palabra con profunda resonancia en la fe cristiana. Cuando se presenta ante ellos, muchos no ven a un hombre, sino a un líder enviado del cielo para gobernar una nación creada por Dios. No se trata de la aceptación de un nombramiento. Es la aclamación de su próxima victoria.

«Juntos lanzaremos una nueva era de seguridad, prosperidad y libertad para los ciudadanos de toda raza, religión, color y credo», dice Trump. «Hay que curar la discordia y la división en nuestra sociedad. O nos levantamos juntos, o nos desmoronamos. Me presento para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad».

Durante casi 10 minutos sigue el guión de unidad y reconciliación prometido por su campaña tras el atentado, y la gente de la multitud, incluidas docenas que llevaban sus propias vendas en las orejas en solidaridad, asiente. Luego divagará durante otra hora y 20 minutos de acusaciones, agravios y falsedades que dejarán incluso a los incondicionales mirando sus relojes.

Pero antes de adentrarse en ese espacio sin ataduras, cuenta la historia a la que ningún showman podría resistirse. Una hermosa tarde llena de balas y sangre. Un público que no huía de la amenaza mortal sino que se mantenía firme mientras su líder se hundía. Ese líder levantándose – incólume.

Durante su discurso en la CNR se mostraron imágenes de Trump del primer intento de magnicidio. Crédito: Bernadette Tuazon/CNN

«No se supone que deba estar aquí esta noche. Se supone que no debo estar aquí», dice solemnemente.

«¡Sí, deberías!», le grita la multitud una y otra vez.

«Gracias, pero no debería», dice Trump, sacudiendo la cabeza y cambiando de luchador a penitente. «Estoy ante ustedes en esta arena sólo por la gracia de Dios todopoderoso».

Él y sus seguidores aprovechan la pasión. Se regodean en la pompa. Pero aunque Trump se presenta como el mártir, dentro de unos días parecerá que estaba haciendo de profeta.

Nota del editor: Esta es la segunda de una serie de cinco partes que narra los últimos meses de la campaña presidencial de 2024, empezando por el debate de junio entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Lea la primera entrega aquí.

