La cadena de periódicos más grande de Estados Unidos no respaldará a ningún candidato en la carrera presidencial de 2024

Nueva York (CNN) –– Gannett, la empresa propietaria de la cadena de periódicos más grande de Estados Unidos, anunció que sus más de 200 publicaciones, incluido USA Today, no publicarán declaraciones de apoyo presidenciales en el período previo a las elecciones del 5 de noviembre.

En una declaración, Gannett dijo que si bien su red de publicaciones USA Today en todo el país no emitirá respaldos presidenciales este año, los medios aún pueden respaldar candidatos a nivel estatal y local a su propia discreción.

El Washington Post no respaldará a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2024 tras la decisión de Bezos

“¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que el futuro de Estados Unidos se decide localmente, una carrera a la vez”, dijo Lark-Marie Antón, directora de comunicaciones de Gannett, a CNN en un comunicado. “Y con más de 200 publicaciones en todo el país, nuestro servicio público es brindarles a los lectores los hechos que importan y la información confiable que necesitan para tomar decisiones informadas”.

La decisión de Gannett Media de no respaldar a nadie fue tomada el año pasado por la directora de contenido, Kristin Roberts, según dijo una persona familiarizada con el asunto. Roberts determinó que Gannett Media, que está compuesta por USA Today y USA Today Network, no buscaría respaldos a nivel nacional, una decisión de la que se informó a las salas de redacción de Gannett Media, pero que la empresa decidió no compartir en un comunicado en ese momento, dijo la persona a CNN.

“Fue una decisión editorial, no tuvo nada que ver con la empresa Gannett”, dijo Antón a CNN. “La percepción de que nuestro equipo corporativo influyó en la redacción no es correcta”.

La red nacional de publicaciones de Gannett Media, que incluye The Arizona Republic, northjersey.com, The Tennessean y Detroit Free Press, cuenta con dos millones de suscriptores pagos exclusivamente digitales y un promedio diario de lectores de la versión impresa de 2,9 millones de lunes a sábado en 43 estados.

Los periódicos no son los únicos que se niegan a publicar el respaldo presidencial para las elecciones de 2024. La semana pasada, Los Angeles Times anunció que no publicaría un respaldo planeado a Kamala Harris, una medida que fue imitada por The Washington Post el viernes. Los anuncios tanto del Times como del Post fueron seguidos por una ola de renuncias del personal y miles de lectores que cancelaron sus suscripciones.

En 2016, USA Today publicó su primer comentario en contra de su respaldo desde su fundación en 1982, en el que calificaba a Donald Trump como “no apto para el cargo”. Sin embargo, el respaldo no “representaba un apoyo incondicional a Hillary Clinton”, dado que la junta “no tenía un consenso para respaldar a Clinton”. Aun así, el artículo de opinión señalaba que “como cada carrera presidencial es diferente, revisamos nuestra política de no respaldo cada cuatro años”.

“Nunca hemos visto motivos para cambiar nuestro enfoque”, escribió el consejo editorial en ese momento. “Hasta ahora”.

En 2020, USA Today volvió a romper con su propia tradición, ya que esta vez ofreció su primer respaldo rotundo a la candidatura de Joe Biden.

“Ahora, a dos semanas de las elecciones, les sugerimos que consideren una variación de la pregunta que el republicano Ronald Reagan les hizo a los votantes cuando se postuló para presidente en 1980: ¿Estados Unidos está mejor ahora que hace cuatro años?”, preguntó el consejo editorial.

El verdadero peso del voto hispano: así se mueve el electorado latino en el ajedrez electoral de EE.UU.

La noticia de la decisión de USA Today de no respaldar más a ningún candidato en las elecciones presidenciales fue recibida con cierta resistencia.

David Mastio, quien formó parte del equipo de opinión de USA Today que publicó el respaldo a Biden en 2020, calificó la decisión de profundamente decepcionante.

“Si se tratara de una elección entre dos candidatos capaces de los principales partidos que tuvieran ideas opuestas, no elegiríamos bando. Cada votante tiene preocupaciones diferentes”, dijo Mastio en una publicación en X, citando el artículo de opinión de 2016. “Pero esta no es una elección normal, y estos no son tiempos normales. Este año, el carácter, la competencia y la credibilidad están en juego. Dada la negativa de Trump a garantizar una transferencia pacífica del poder si pierde, también lo está el futuro de la democracia estadounidense”.

“Eso sigue siendo así hoy”, dijo Mastio. “Estoy profundamente decepcionado de que USA TODAY haya perdido su voz en este momento crítico para nuestro país”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.