Embajador de EE.UU. en México afirma que Washington entregó a México información sobre captura del Mayo Zambada

(CNN Español) — El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró el martes que su país ha cooperado y entregado documentos e información sobre la detención de Ismael «El Mayo» Zambada en tiempo y forma, en respuesta al fiscal Alejandro Gertz Manero, quien insistió sobre la supuesta falta de información a pesar de las solicitudes de autoridades mexicanas del caso.

Salazar mostró documentos durante una conferencia de prensa en la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México que, según asegura, están relacionados con las comunicaciones que altos funcionarios de ambos países tuvieron en relación a la detención de Zambada el mismo día en que llegó a Estados Unidos, donde ahora está siendo juzgado.

«Desde el momento que ocurrió lo que ocurrió el 25 de julio, hemos estado en contacto constante con el gobierno de México. (…) Estamos ahí siempre directamente con el Gobierno de México. Entonces, el 25 de julio, que fue un jueves, en ese mismo día, estuvimos en comunicación directamente con el fiscal. Recibió llamadas también y comunicaciones de otros miembros del gabinete en estos días comunicaciones del fiscal [el secretario de Justicia Merrick] Garland con el fiscal Gertz», detalló Salazar mientras mostraba documentos en mano.

El embajador estadounidense agregó que a través de una carta enviada el 2 de agosto a Gertz Manero, su contraparte de Estados Unidos, Garland lo invitó a ir a El Paso, Texas, para tener más detalles de lo ocurrido a la llegada y datos del avión en el que se trasladaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

Con mejor apariencia e inexpresivo, el Mayo Zambada acude a su primera audiencia frente al juez Brian Cogan

Más temprano por la mañana y durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero dijo que el Gobierno de Estados Unidos «ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental» sobre el viaje en avión y la entrada de Zambada a territorio estadounidense.

«Ningún piloto en ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo por qué llego en un avión clonado y por qué no fue detenido el piloto», detalló el fiscal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes en su rueda de prensa matutina que “sigue la petición” al Gobierno de EE.UU. para que envíe información sobre cómo fue el arresto en julio de Zambada.

La mandataria se expresó de esta forma luego de darse a conocer un informe este domingo de la Fiscalía General de México sobre el hallazgo de evidencia forense que ubica al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en una finca al momento de su homicidio, algo que antes había salido a la luz pública en una carta en la que Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, denunció haber sido secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de ese país.

En respuesta a una consulta directa hecha por CNN, el Departamento de Estado de EE.UU. reiteró este miércoles la posición de Washington sobre los hechos que culminaron con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa.

“Hemos confirmado repetidamente que no hubo ninguna operación de las fuerzas del orden de Estados Unidos en México relacionada con el arresto de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Ningún miembro o recurso estadounidense estuvo involucrado en el vuelo hacia Estados Unidos. No era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestra gente. El piloto no era un empleado del Gobierno de Estados Unidos ni tampoco un ciudadano estadounidense», afirmó el Departamento de Estado.

«La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos se mantiene como una prioridad nacional, y esperamos profundizar esa cooperación con la nueva administración Sheinbaum para hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera”, agregó.

