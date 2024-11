Así se desarrollará la noche electoral hora a hora

(CNN) — La noche de las elecciones en Estados Unidos se desarrollará siguiendo el sol y las horas de cierre de las urnas de este a oeste, en términos generales.

CNN proyecta quiénes ganarán las carreras a medida que haya datos disponibles.

Si bien algunos estados no competitivos podrían proyectarse poco después del cierre de sus urnas, otros podrían tardar horas.

El mapa está situado de tal manera que el expresidente Donald Trump, el candidato republicano, podría ver su lado del recuento de votos electorales crecer rápidamente después del cierre anticipado de las urnas, particularmente si hay proyecciones anticipadas para estados republicanos más poblados como Florida y Ohio.

Algunas de las mayores minas de votos para la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, tienen centros de votación que cierran más tarde, incluidos California y Nueva York.

A continuación, se muestra un vistazo a cuándo cierran las urnas y cuántos votos electorales están en juego cada hora:

7 p. m., hora del Este

Las urnas cierran en todo el estado en los primeros seis estados, incluido el disputado Georgia, que tiene 16 votos electorales. Quién sabe cuándo habrá suficientes datos para proyectar un ganador en cualquiera de estos estados.

También es importante señalar que las urnas en algunas partes de Indiana y Kentucky cierran antes, a las 6:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. Las proyecciones tardarán un tiempo incluso en algunos estados con un voto más firme, ya sea republicano o demócrata. La mayoría de las urnas también cierran en Florida a las 7:00 p. m., pero la zona del Panhandle cierra a las 8:00 p. m. y no se realizarán proyecciones a nivel estatal antes de que cierren todas las urnas en un estado.

El secretario de estado de Georgia dijo que hasta el 70% de los votos podrían contarse antes de las 8 p.m. gracias a la votación anticipada y al procesamiento previo de las papeletas enviadas por correo.

28 votos electorales se inclinan hacia Trump: Indiana, Kentucky y Carolina del Sur

16 votos electorales se inclinan hacia Harris: Virginia y Vermont16 votos en disputa: Georgia

La gente llega para emitir su voto el primer día de votación anticipada en la Iglesia Metodista Unida East Point First Mallalieu el 15 de octubre de 2024 en Atlanta.

7:30 pm hora del este

Las urnas cierran en otro estado indeciso, Carolina del Norte, así como en dos estados republicanos.

21 votos electorales se inclinan hacia Trump: Ohio y Virginia Occidental

16 votos en disputa: Carolina del Norte

Total de votos con urnas cerradas a las 7:30 p. m., hora del Este de EE. UU.

49 se inclinan por Trump

16 se inclinan por Harris

32 lanzamiento de moneda

8 p. m., hora del Este

Las urnas cierran en 17 estados, incluido Pensilvania, el más poblado de los estados industriales del «muro azul» que Trump está tratando de recuperar de los demócratas después de ganarlos en 2016 y perderlos en 2020. La mayoría de las urnas cierran en Michigan y Texas en este momento, pero algunos condados no cierran hasta las 9 p.m.

74 votos electorales se inclinan hacia Trump: Oklahoma, Missouri, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida y el segundo distrito del Congreso de Maine

78 votos electorales se inclinan hacia Harris: Illinois, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Washington, DC

19 votos en disputa: Pensilvania

Total de votos con urnas cerradas a las 8 p. m., hora del Este de EE. UU.

123 se inclinan por Trump

94 se inclinan por Harris

51 cara o cruz

8:30 pm hora del este

En Arkansas, donde hay 6 votos electorales y es probable que Trump sea elegido, cierran las urnas. En la mitad de los estados, las urnas estarán cerradas.

Total de votos con urnas cerradas a las 8:30 p. m., hora del Este de EE. UU.

129 se inclinan por Trump

94 se inclinan por Harris

51 cara o cruz

Escuche lo que piensan los votantes de Wisconsin días antes de las elecciones

9 p. m., hora del Este

Las urnas cierran en 15 estados, incluidos los estados en disputa de Arizona, Michigan y Wisconsin. Las urnas también estarán cerradas en algunos de los estados más poblados, como Texas y Nueva York.

73 votos electorales se inclinan hacia Trump, incluidos Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Kansas, Texas y Luisiana.

54 votos electorales se inclinan hacia Harris, incluidos Nuevo México, Colorado, Minnesota, Nueva York y el segundo distrito del Congreso de Nebraska.

36 votos en disputa: Arizona, Wisconsin y Michigan

Total de votos con urnas cerradas a las 9 p. m., hora del Este de EE. UU.

202 se inclinan por Trump

148 se inclinan hacia Harris

87 votos en disputa

Los votantes caminan hacia un centro de votación para emitir su voto anticipado para las elecciones presidenciales en Scottsdale, Arizona, el 10 de octubre.

10 p. m., hora del Este

Las urnas cierran en tres estados, incluido el último estado en disputa, Nevada.

10 votos electorales se inclinan hacia Trump, incluidos Utah y Montana

6 votos en disputa: Nevada

Total de votos con urnas cerradas a las 10 p. m., hora del Este de EE. UU.

212 se inclinan por Trump

148 se inclinan hacia Harris

93 votos en disputa

11 p. m., hora del Este

Las urnas cierran en cuatro estados, lo que representa una probable ganancia de votos demócratas.

4 votos electorales se inclinan hacia Trump: Idaho

74 votos electorales se inclinan por Harris, incluidos California, Oregón y Washington

Total de votos con urnas cerradas a las 11 p. m., hora del Este de EE. UU.

216 se inclinan por Trump

222 se inclinan hacia Harris

93 votos en disputa

12 am ET y 1 am ET

Las urnas finales cierran en el estado azul de Hawaii a las 12 a. m., hora del Este, y en el estado rojo de Alaska a la 1 a. m., hora del Este.

3 votos electorales se inclinan hacia Trump en Alaska

4 votos electorales se inclinan hacia Harris en Hawái

Total de votos con urnas cerradas a la 1 a. m., hora del Este de EE. UU.

219 se inclinan por Trump

226 se inclinan hacia Harris

93 votos en disputa

