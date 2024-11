Cómo Donald Trump está sentando las bases para cuestionar nuevamente los resultados electorales

(CNN) — Donald Trump está reutilizando su manual de 2020 para afirmar sin fundamento que le están robando las elecciones de 2024 y se le están uniendo aliados con grandes megáfonos que amplifican sus falsedades antes del día de las elecciones.

Trump hizo repetidas afirmaciones falsas de que los demócratas están haciendo trampa en las elecciones, y tergiversó problemas aislados con las votaciones previas al día de las elecciones, todo en un esfuerzo por preparar a sus partidarios para creer falsamente que la elección no es legítima si pierde.

Esto incluye decir que el voto de los no ciudadanos es un problema generalizado. Dijo que no hay verificación para los votos de los ciudadanos en el extranjero o de los militares. Dijo que los funcionarios electorales están utilizando la votación anticipada para cometer fraude. Dijo que grandes cantidades de votos enviados por correo son ilegítimos, aunque alentó a sus partidarios a utilizar el voto por correo esta vez.

Lo más importante es que Trump afirmó que la única forma en que la vicepresidenta Kamala Harris puede ganar las elecciones es haciendo trampa.

Las afirmaciones no tienen fundamento .

“Es lamentable que considere que su camino de regreso a la Casa Blanca denigra una institución estadounidense básica como las elecciones”, dijo Ben Ginsberg, colaborador de CNN y abogado de campaña republicano que se desempeñó como asesor general de varios candidatos republicanos anteriores. “Si recién estás empezando a prestar atención a esto, las afirmaciones que estás escuchando en 2024 sobre que el sistema electoral no es confiable son extraordinariamente similares a lo que él y sus partidarios decían en 2020”.

En 2020, Trump perdió unas elecciones reñidas y luego pasó dos meses intentando revertir el resultado. En 2024, con las encuestas indicando una elección muy reñida en siete estados en disputa, los funcionarios electorales se preparan para otra andanada de desinformación sobre el resultado, especialmente si la elección depende de los resultados de cientos de papeletas en uno o dos estados.

Los expertos electorales dicen que, a pesar de las afirmaciones virales e hiperbólicas, la gran mayoría de los votantes casi con seguridad experimentarán una experiencia rápida y sin incidentes cuando voten, ya sea mediante votación anticipada, votación por correo o el día de las elecciones.

A medida que comienza la votación anticipada, muchos funcionarios locales y estatales están demostrando su intención de derribar de manera proactiva las falsedades sobre las elecciones que se propagaron como reguero de pólvora en las redes sociales.

El fraude electoral es poco común, pero cuando ocurre, generalmente se detecta gracias a las capas de protección integradas en los procesos de votación, según expertos electorales no partidistas.

“Es realmente útil recordarle a la gente en este momento de mayor ansiedad, en todos los sentidos, que todavía están a cargo (de decidir el resultado de las elecciones)”, dijo Justin Levitt, colaborador de CNN y experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho de Loyola, quien se desempeñó como asesor de derechos de voto en la Casa Blanca de Biden.

“Hay mucho ruido en estos momentos. Si en estas elecciones hay un margen de más de 537 votos en cualquiera de los estados clave, nada de ese ruido importará”, añadió Levitt, haciendo referencia al margen en Florida durante las disputadas elecciones presidenciales de 2000.

Sin embargo, eso no siempre ha impedido que las teorías conspirativas se difundan en las redes sociales, incluidas las de Elon Musk, el director ejecutivo de X, que ha invertido decenas de millones de dólares en impulsar la campaña de Trump. Los funcionarios electorales advierten que están superados y que tienen dificultades para combatir la ola de falsedades que provienen de Musk y su plataforma.

Un enfoque intenso en Pensilvania

Pensilvania podría ser el estado donde se decida la campaña de 2024, y se convirtió en la zona cero tanto de luchas legales sobre las reglas de votación como de la difusión de información errónea.

Trump ya afirmó sin pruebas que sus oponentes están haciendo trampa en el estado, tanto en sus redes sociales como en actos de campaña. En un acto celebrado este martes en Allentown, Pensilvania, Trump afirmó que el descubrimiento de cientos de solicitudes de registro de votantes presuntamente fraudulentas en el condado de Lancaster era una prueba de que se estaban haciendo trampas .

Los funcionarios electorales de Lancaster y el fiscal de distrito del condado anunciaron la semana pasada que recibieron un lote de solicitudes de registro de votantes sospechosas de ser fraudulentas, que tenían una letra similar, información incorrecta y otros problemas.

Pero eso no es evidencia de trampa; de hecho, muestra que el sistema funcionó para marcar las solicitudes, gracias a los controles establecidos para verificar la información personal y las firmas de los votantes antes de emitir cualquier voto, dijo Kathy Boockvar, exsecretaria de Estado de Pensilvania.

“Todas estas salvaguardas garantizan que esto no afecte la votación”, dijo Boockvar, un demócrata que ahora es presidente de Athena Strategies. “Lo que no hace es que en realidad no aumenta la probabilidad de que haya más votos indebidos, gracias a todas esas barreras de seguridad que se han implementado”.

Debido a que las elecciones presidenciales del estado son tan disputadas, se convirtieron en un polvorín donde las denuncias de fraude se propagan como un reguero de pólvora.

El mes pasado, un activista conservador denunció que se había producido un fraude electoral en X, en una publicación que rápidamente se volvió viral, porque 53 votantes estaban registrados en la misma dirección, una iglesia católica en el condado de Erie. Pero no se trató de un fraude electoral en absoluto: allí viven 55 monjas de las Hermanas Benedictinas de Erie.

Pensilvania también fue escenario de furiosos litigios preelectorales, incluso sobre las reglas acerca de qué papeletas enviadas por correo pueden contarse y cómo se administra la votación anticipada. La campaña de Trump y los republicanos demandaron con éxito para que el condado de Bucks extendiera el servicio de correo a pedido a pesar de las quejas de que se había rechazado a votantes.

La máquina de desinformación de Elon Musk

Los expertos electorales afirman que la desinformación en torno a las elecciones presidenciales no es nada nuevo, pero lo que cambió es el volumen de afirmaciones virales que intentan controlar desesperadamente.

La adquisición de X, anteriormente conocida como Twitter, por parte de Musk en 2022 solo echó más leña al fuego, ya que difundió numerosas teorías conspirativas entre sus 200 millones de seguidores en el sitio, así como en reuniones públicas para apoyar la candidatura de Trump.

Las redes sociales se utilizaron en elecciones pasadas para alimentar conspiraciones, incluso por parte de actores extranjeros en 2016. Pero X y otras empresas de redes sociales han abandonado los esfuerzos por combatir las falsedades difundidas en sus sitios.

Las tácticas de Musk han llevado a los funcionarios electorales a llegar tan lejos como para intentar, sin éxito, convencerlo personalmente de que deje de difundir afirmaciones infundadas que podrían engañar a los votantes.

La semana pasada, en Michigan, la secretaria de Estado Jocelyn Benson intentó refutar una afirmación que Musk compartió sobre los votantes registrados en Michigan, acusándolo de “ difundir desinformación peligrosa ”. Musk respondió que Benson estaba “mintiendo descaradamente al público”.

Musk se aferró a las afirmaciones que aseguraban que hubo más votos emitidos en las elecciones anticipadas de Michigan que votantes identificados, lo que según la oficina del secretario de estado se debió a un «error de formato» de datos que fue corregido.

Si bien Lara Trump, copresidenta del Comité Nacional Republicano, publicó en X que su equipo había confirmado que este problema se debía a una falla, eso no impidió que otros en el ecosistema de medios conservadores continuaran amplificando las acusaciones de fraude y se negaran a dar marcha atrás en las afirmaciones de una conspiración más grande.

Donie O’Sullivan de CNN, después de pasar 24 horas consumiendo medios pro-Trump, informó que los medios pro-Trump le están diciendo a sus espectadores que no hay forma de que el expresidente pueda perder, si la elección es justa.

Los funcionarios electorales están tratando de adoptar un enfoque más proactivo ante las denuncias falsas en sus estados y municipios para derribarlas rápidamente, como una denuncia falsa en Texas de un hombre que afirmaba que una máquina de votación había cambiado su voto.

Pero a menudo es una batalla cuesta arriba.

“El efecto de toda esta desinformación y confusión sobre las elecciones es que, cuando se encuesta a la gente, no creen nada de lo que leen en Internet sobre las elecciones, y eso es un problema cuando hay funcionarios electorales realmente importantes que intentan poner información en manos de los votantes”, dijo Ruth Greenwood, directora de la clínica de derecho electoral de la Facultad de Derecho de Harvard.

Manipulación de las cifras de votación anticipada

En 2020, Trump atacó la votación anticipada y por correo, alegando que se utilizaban para hacer trampa. En respuesta, sus partidarios votaron en su mayoría el día de las elecciones.

Esta vez, Trump y el RNC han hecho un gran esfuerzo para utilizar el voto anticipado y el voto por correo, incluso cuando Trump siguió atacándolos.

A cinco días de la jornada electoral, más de 61 millones de estadounidenses ya emitieron su voto por correo o por votación anticipada en persona. Tanto los demócratas como los republicanos han buscado señales positivas para su bando basándose en el análisis de los datos disponibles públicamente que informan los estados, y los partidarios han hecho predicciones radicales a partir de los totales.

Los expertos en votación y modelos electorales dicen que intentar predecir los resultados electorales basándose en datos de votación anticipada no es estadísticamente sólido , porque hay lagunas en los datos y estos solo describen a las personas que votan antes del día de las elecciones, no a quién votaron o las intenciones de decenas de millones de personas que acudirán a las urnas el martes.

Las cuestionables afirmaciones sobre los datos de votación anticipada han avivado los temores de que las cifras de votación anticipada sean algo que Trump y sus aliados utilicen para cuestionar los resultados de las elecciones si Harris gana. También existe la preocupación de que Trump se esté preparando para declarar la victoria prematuramente, tal como lo hizo en las primeras horas de la mañana después del día de las elecciones en 2020, antes de que alguien hubiera declarado el resultado de la contienda.

Trump afirmó que había ganado porque estaba por delante, ignorando el hecho de que los votos en persona, que tendían a ser más de tendencia republicana, se habían contado antes que los votos por correo, que tendían más a ser demócratas.

Si bien los republicanos han adoptado el voto por correo este año y no hay ninguna pandemia que empuje a millones de personas a votar de esa manera, un fenómeno similar aún podría ocurrir en estas elecciones.

“Si continúa la tendencia de las elecciones pasadas recientes, si los demócratas son más propensos a utilizar el voto por correo o el voto en ausencia y esos votos tardan más en emitirse, entonces veremos que los resultados van cambiando, de los candidatos republicanos que van por delante a los candidatos demócratas que se acercan a ellos y potencialmente incluso los superan”, dijo Michael Morley, profesor de derecho electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. “No por fraude o algo deshonesto o nefasto, sino porque se están contando más votos”.

Afirmaciones infundadas sobre el voto generalizado de los no ciudadanos

Trump y sus aliados republicanos han intensificado los litigios y su retórica antes del día de las elecciones sobre la amenaza de que los no ciudadanos voten, y Trump en particular afirmó sin pruebas que los demócratas están tratando de permitir que los no ciudadanos voten.

“Nuestras elecciones son malas y están tratando de convencer a muchos de estos inmigrantes ilegales que llegan al país para que voten”, dijo Trump en el debate presidencial de septiembre. “Ni siquiera pueden hablar inglés. Prácticamente ni siquiera saben en qué país están. Y esta gente está tratando de convencerlos para que voten”.

Los republicanos trataron de eliminar de las listas electorales a los presuntos no ciudadanos antes de las elecciones. El Tribunal Supremo falló el miércoles a favor del gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, y permitió que el estado continúe con un programa que, según los funcionarios estatales, tiene como objetivo eliminar de las listas electorales a los presuntos no ciudadanos.

Los grupos defensores del derecho al voto han señalado evidencia de que el esfuerzo de purga de votantes de Virginia también afectó a los ciudadanos que son elegibles para votar.

El Departamento de Justicia también demandó a Alabama este otoño por el esfuerzo del estado de eliminar más de 3.000 nombres de sus registros de votantes, argumentando que violaba la ley federal que prohíbe que tal acción tenga lugar demasiado cerca de una elección.

Los expertos afirman que el voto ilegal por parte de no ciudadanos es extremadamente raro y, cuando ocurre, suele detectarse rápidamente. Una auditoría reciente realizada en Georgia a los 8,2 millones de personas que figuran en sus registros encontró solo 20 no ciudadanos registrados, de los cuales solo nueve habían votado.

Y a principios de esta semana Michigan acusó a un ciudadano chino de fraude electoral y perjurio después de que supuestamente emitió su voto para las elecciones de 2024, lo que según los expertos muestra cuán raros son los casos de votación ilícita que se descubren.

El enfoque en el voto de los no ciudadanos también ha dado lugar a acusaciones falsas contra los estadounidenses. En el condado de Allegheny, en Pensilvania, los funcionarios electorales emitieron un comunicado el miércoles en el que desmintieron un vídeo viral en el que se afirmaba que los no ciudadanos se habían saltado la cola y se les había permitido votar en un centro de votación anticipada. De hecho, el vídeo mostraba a un grupo de votantes registrados que necesitaban la ayuda de traductores, según un portavoz del condado.

Los litigios republicanos también se han centrado en los votos emitidos en el extranjero por estadounidenses que viven en el extranjero y por miembros de las fuerzas armadas. Trump afirmó falsamente que los demócratas estaban tratando de hacer trampa con los votos emitidos en el extranjero.

“Los demócratas hablan de lo mucho que están trabajando para conseguir millones de votos de los estadounidenses que viven en el extranjero. En realidad, ¡se están preparando para HACER TRAMPAS!”, escribió en Truth Social en septiembre.

Pero los tribunales en múltiples jurisdicciones han rechazado las impugnaciones republicanas a los procedimientos para examinar las papeletas emitidas en el extranjero y para reservar papeletas para realizar comprobaciones adicionales de la elegibilidad de los votantes.

Temores de otro intento de impugnar el resultado

Desde el caos que siguió a las elecciones de 2020, los funcionarios han pasado los últimos cuatro años preparándose tanto para el aumento de las amenazas de violencia como para los esfuerzos para bloquear la certificación de un resultado electoral legítimo.

Los funcionarios electorales han recibido numerosas amenazas de violencia desde las elecciones de 2020. En 2024, respondieron intensificando los esfuerzos para proteger los lugares de votación y a sus trabajadores el día de las elecciones, incluso con vidrios a prueba de balas, botones de pánico portátiles y líneas de comunicación abiertas con las fuerzas del orden locales.

El mes pasado, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que “agravios relacionados con las elecciones ” podrían motivar a los extremistas nacionales a participar en actos de violencia antes y después de las elecciones de noviembre.

Las papeletas y las urnas ya han sido blanco de ataques. Las autoridades están investigando incendios en urnas en Portland, Oregón , y Vancouver, Washington , donde cientos de papeletas fueron destruidas o dañadas.

Una vez emitidos todos los votos, los funcionarios electorales y los expertos se preparan para tratar de evitar que se repita lo ocurrido en las elecciones de 2020, cuando Trump buscó múltiples vías para intentar revertir su derrota electoral, que culminó con los disturbios de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Los funcionarios electorales y los expertos dicen que esperan evitar una repetición de 2020, donde si Trump pierde las elecciones, él y sus aliados hacen afirmaciones infundadas de que el otro lado hizo trampa y el resultado es ilegítimo.

Se tomaron medidas para frenar cualquier intento de repetir lo de 2020: el Congreso, por ejemplo, actualizó la Ley de Recuento Electoral, la ley que rige la certificación del Congreso del 6 de enero de las elecciones presidenciales, en un intento de hacer más difícil bloquear la certificación.

Pero Trump y sus aliados estuvieron sentando las bases para intentar disputar la elección si pierde.

El movimiento “Detengan el robo” ya resurgió antes del día de las elecciones, y muchos de esos activistas estuvieron diciendo a sus partidarios que la única forma en que Trump puede perder en 2024 es a través del fraude.

En Georgia, los conservadores intentaron permitir que los funcionarios electorales del condado se negaran a certificar los resultados de las elecciones, aunque el esfuerzo fue bloqueado por un juez estatal.

Otro aliado de Trump, el representante republicano de Maryland Andy Harris, sugirió la semana pasada que la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano de Carolina del Norte podría otorgar los votos electorales del estado a Trump incluso antes de que se cuenten los votos, argumentando que podría haber una posible privación de derechos de los votantes en el oeste de Carolina del Norte debido a las complicaciones del huracán Helene.

Si Trump cree que hay un fraude sistemático en las elecciones, tendrá la oportunidad de demostrarlo en los tribunales, tal como lo hizo después de las elecciones de 2020.

Ginsberg, el abogado electoral del Partido Republicano, señaló que los planes del Comité Nacional Republicano de contar con 200.000 observadores electorales significan que la campaña de Trump debería poder proporcionar evidencia para respaldar cualquier supuesta denuncia de fraude.

“Eso significa que deberían tener pruebas contundentes de cualquier cosa que esté mal”, dijo. “Y si no pueden presentar pruebas contundentes, entonces eso debería ser una indicación bastante clara de que, una vez más, se trata de humo retórico y no de pruebas”.

Yahya Abou-Ghazala, Sarah Boxer, Pamela Brown, Ethan Cohen, Marshall Cohen, Zachary Cohen, Devan Cole, Daniel Dale, Curt Devine, Danny Freeman, John Fritze, Brian Fung, Majlie de Puy Kamp, Holmes, Lybrand, Sean Lyngaas, Sara Murray, Paula Reid, Fredreka Schouten, Tierney Sneed, Donie O’Sullivan y Casey Tolan de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.