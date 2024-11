“Apenas logramos salir”: californianos huyen desesperadamente de sus hogares en medio de incendios forestales descontrolados

(CNN) — Terrie Morin, de 60 años, y su esposo Dave estaban en la barbería cuando escucharon sobre un incendio forestal que avanzaba hacia su hogar en Camarillo, el miércoles por la mañana.

La pareja tenía dos invitados en casa, pero como trabajaban hasta tarde, Morin sospechaba que se habían quedado dormidos a pesar de las alarmas de incendio de la residencia.

“Corrí hacia la casa, golpeé la puerta y no me oyeron. Estaban profundamente dormidos”, dijo Morin a CNN. “Agarren al perro. ¡Salgan de aquí! No tienen tiempo, ¡solo salgan!”, recordó haberles dicho.

27 millones de personas en California enfrentan una advertencia de incendio «que amenaza la vida»

Diez minutos después, Dave notó chispas en su patio trasero. La temperatura también comenzaba a subir.

“Hacía calor. Mucho calor”, recordó Morin.

Decenas de casas en el condado de Ventura, California, se quemaron en un voraz incendio forestal que arrasó con miles de hectáreas de terreno en solo unas horas a mitad de semana, lo que llevó a las autoridades a enviar más de 14.000 avisos de evacuación en toda la región.

El incendio Mountain comenzó temprano el miércoles y fue impulsado por ráfagas de viento de más de 96 km/h. Las llamas han quemado más de 8.289 hectáreas, según Cal Fire.

Un helicóptero arroja agua sobre una estructura en llamas durante un rápido incendio forestal en Moorpark, California. (Crédito: Qian Weizhong/VCG/AP)

Las familias que evacuaron de inmediato, algunas de las cuales dicen que ahora han perdido sus hogares, deben enfrentar otras pérdidas igualmente devastadoras, desde artículos esenciales como medicamentos y zapatos hasta posesiones significativas como esculturas y obras de arte, así como recuerdos valiosos del nacimiento de un hijo o la vida de un padre.

Al menos 132 propiedades fueron destruidas por el incendio y 88 han quedado dañadas, informaron este jueves por la noche funcionarios del Departamento de Bomberos del condado de Ventura. Diez equipos de inspección de daños han sido desplegados para inspeccionar estructuras en el camino del incendio.

Diez personas sufrieron heridas que no amenazan la vida, en su mayoría relacionadas con la inhalación de humo, dijo el sheriff del condado de Ventura, Jim Fryhoff.

Una huida desesperada

Para cuando Morin, su esposo y sus amigos salieron de la casa, el incendio ya había alcanzado los árboles circundantes. El humo estaba por todas partes, contó a CNN.

En pánico, la californiana tomó la medicación para la diabetes de su esposo, su laptop y algunos vestidos, pero no logró agarrar todo lo que quería, incluyendo ropa y otros recuerdos de cuando su hijo era bebé.

Los cuatro adultos escaparon a través de densas nubes de humo.

“No podíamos ver nada. Básicamente estábamos manejando solo entre el humo. (Dave) estaba asustado. Y le decía, ‘Dave, párate. Déjame manejar. Estoy bien. Párate’”, dijo Morin.

Las autoridades instaron a la mayoría de los residentes a evacuar, pero algunos se quedaron

Según la oficina del sheriff, un total de 400 hogares fueron evacuados por funcionarios, mientras que 800 hogares donde se tocó la puerta parecían haber sido evacuados ya; 250 residentes decidieron quedarse, dijo Fryhoff.

“Lo vemos una y otra vez: la gente tiene las mejores intenciones de quedarse y defender su hogar justo hasta que el incendio alcanza su casa”, dijo el jefe de bomberos del condado de Ventura, Dustin Gardner.

“Y se pone caliente, y se llena de humo. No puedes ver, no puedes respirar, y seguro que no puedes defender tu hogar. Y luego quedas atrapado, y entonces nuestros bomberos tienen que entrar y sacarte”.

Más de 14.000 personas bajo órdenes de evacuación en California mientras los bomberos combaten un peligroso incendio forestal y rescatan a personas de casas en llamas

Algunos, con estructuras a prueba de fuego en sus hogares, fueron la excepción. Steven Snyder fue uno de ellos.

Snyder, residente de Camarillo, se fue a dormir el miércoles mientras el Mountain Fire rugía alrededor de su casa a prueba de fuego.

“Cuando miré por la ventana, parecía como pequeñas fogatas que se encendían”, dijo Snyder a CNN, agregando que observó cómo el incendio cruzaba la colina en su dirección.

Cuando Snyder se despertó este jueves, la tierra a su alrededor estaba carbonizada. Muchas de las casas de sus vecinos estaban en llamas.

El personal de bomberos en el área instó a Snyder, su esposa, hija y su nieta de 7 semanas a quedarse en casa. La familia había perdido la electricidad pero tenía suficiente agua y comida, que compartieron con el personal de bomberos.

Los bomberos han trabajado intensamente para controlar el incendio Mountain, arrojando agua desde helicópteros. El incendio, que estuvo al 0% de contención durante más de 24 horas, ahora tiene un 5% de contención, según Cal Fire.

Lo peor de los vientos, que provocaron que el incendio se propagara más rápido desde el miércoles hasta este jueves por la mañana, alcanzaron ráfagas de 48 km/h a 64 km/h, según un análisis meteorológico de CNN. Los vientos han ido disminuyendo constantemente durante la tarde de este jueves, y se espera que las condiciones mejoren con un aumento de la humedad durante el fin de semana.

Los vientos soplarán entre 8 km/h y 16 km/h este viernes, una gran mejora respecto a las ráfagas de 96 km/h a principios de la semana.

Las advertencias de bandera roja han expirado para el área de Los Ángeles y expirarán para las montañas de los condados de Los Ángeles y Ventura este viernes a las 11 a.m. hora del oeste de Estados Unidos.

La causa sigue siendo desconocida

Aunque las razones de la rápida propagación del incendio Mountain son claras, su causa sigue siendo desconocida, dijo un funcionario de bomberos del condado de Ventura este jueves por la mañana.

La unidad de investigación del departamento de bomberos del condado está trabajando en varios aspectos, incluyendo la posibilidad de que las líneas eléctricas hayan estado involucradas en el inicio del incendio, dijo Johnson cuando se le preguntó sobre las líneas eléctricas como una posible causa.

“Podría decirte que hay un millón de cosas que pueden iniciar un incendio”, dijo Johnson. “Cuando un incendio de esa magnitud se desata, inicialmente no nos enfocamos en ‘¿qué lo inició?’. Nuestro trabajo es estabilizar, por lo que inmediatamente nos pusimos a trabajar en ese sentido”.

Un bombero del condado de Los Ángeles lucha contra las llamas mientras una casa arde en el incendio Mountain el 6 de noviembre de 2024 en Camarillo, California. (Crédito: David McNew/Getty Images)

Otros incendios devastadores han sido atribuidos a cables caídos que permanecieron energizados, lo que ha llevado a las compañías de electricidad a planificar apagones preventivos para evitar que esto ocurra nuevamente.

Como precaución, Southern California Edison, el principal proveedor de electricidad del sur de California, cortó intencionalmente el suministro de electricidad la noche del miércoles a 69.931 clientes, incluidos 23.603 en el condado de Ventura, como parte de su plan de Apagado de Seguridad Pública.

El otoño marca un punto crítico en la temporada de incendios de California.

California utiliza IA para detectar incendios forestales

La combinación de condiciones muy ventosas y muy secas convierte el paisaje en un combustible seco que puede incendiarse fácilmente con la chispa más pequeña y luego propagarse rápidamente con vientos fuertes.

A medida que el mundo se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles, escenarios como el del incendio Mountain podrían volverse más frecuentes.

El número de días de condiciones extremas para incendios en otoño en California se ha más que duplicado desde principios de la década de 1980 debido a otoños más cálidos y secos a medida que aumentan las temperaturas globales, informó anteriormente CNN.

— Taylor Romine, Rebekah Riess, Mary Gilbert y Robert Shackelford de CNN contribuyeron a este informe.

