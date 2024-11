Los planes de deportación masiva de Trump son costosos. Este es el motivo

(CNN) — El expresidente Donald Trump promete que expulsará a millones de inmigrantes indocumentados de EE.UU. cuando regrese al poder.

En los meses desde que los partidarios entusiastas agitaron carteles de «deportación masiva ahora» en la Convención Nacional Republicana, Trump y sus representantes han ofrecido varias visiones de cómo lograrían este objetivo. Pero no han dejado dudas de que es una prioridad principal.

«Si estás en el país ilegalmente, será mejor que mires por encima del hombro», dijo el exjefe de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, en julio, advirtiendo que nadie se salvaría.

El asesor de Trump, Stephen Miller, ha promocionado planes para «la operación de deportación doméstica más grande en la historia de EE.UU.» y dice que el ejército estaría involucrado.

Y el candidato a vicepresidente J. D. Vance dijo que deportar a criminales sería el enfoque inicial de la administración.

Los expertos dicen que cualquier camino que elija una futura administración de Trump sería complicado y costoso, tanto por los miles de millones de dólares necesarios para financiar la deportación masiva como por los significativos efectos colaterales que impactarían en la economía.

Aquí hay un vistazo a algunos datos y cifras clave que explican por qué.

Análisis: El plan migratorio de Donald Trump, en cifras 3:00

La elección de EE.UU. se mete en las discusiones de la OTAN, que busca proteger la ayuda a Ucrania de Trump

1,5 millones

El número de deportaciones durante la presidencia de Trump, según un análisis del Instituto de Políticas de Migración de las estadísticas del gobierno.

En la campaña y durante su presidencia, Trump prometió que deportar a inmigrantes indocumentados sería una prioridad, y afirmó que hasta tres millones de criminales serían deportados cuando estuviera en el cargo. Pero, en última instancia, deportó a muchas menos personas de las que había prometido.

En un caso particularmente destacado, Trump anunció que una operación en masa para deportar a millones de personas ocurriría inminentemente en el verano boreal de 2019. Aunque se produjeron algunos arrestos, las redadas a gran escala nunca se materializaron.

El Gobierno de Biden está en camino de igualar los números de deportación del primer Gobierno de Trump, según el análisis del Instituto de Políticas de Migración.

«Mira la historia de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y los años de Trump, donde no faltó voluntad política para deportar personas», dice John Sandweg, director interino de la agencia durante el Gobierno de Obama. «Y la cantidad máxima que pudieron lograr (en un año) fue 267.000».

Los asesores de Trump y aliados externos dijeron a CNN a principios de este año que esta vez, han trazado un camino concreto para implementar rápidamente sus planes en materia de política de inmigración, y las lecciones aprendidas durante su mandato anterior en el cargo les han ayudado a hacerlo.

¿Por qué Trump no pudo deportar a más personas en su primer mandato?

Los expertos señalaron entonces, como señalan hoy, que los altos costos y la logística compleja hacen que la deportación masiva sea más complicada de lo que sugieren las promesas de campaña.

«Es casi imposible de implementar», dice Laura Collins, experta en política de inmigración en el Centro Presidencial George W. Bush.

Sandweg dice que incluso deportar a un millón de personas en un año, algo que el candidato a vicepresidente J. D. Vance ha sugerido sería el punto de partida de la administración, simplemente no es realista.

«Es vender una fantasía a la gente», dice.

De las promesas a la realidad: el plan migratorio de Donald Trump 3:00

US$ 10.900

El costo promedio de detener, procesar y deportar a un inmigrante indocumentado en Estados Unidos en 2016, según cifras publicadas por ICE en ese momento.

Ese año, ICE también dijo que el costo promedio de transportar a un deportado a su país de origen era de US$ 1.978.

Desde entonces, los costos solo han aumentado, dice Sandweg, porque los migrantes que llegan a EE.UU. provienen de una gama más amplia de países.

«Ahora enfrentamos la migración más grande de todo el mundo», dice.

Eso significa que los vuelos de deportación son más caros y la logística en torno a ellos es más complicada.

Inmigrantes deportados de Estados Unidos llegan a la Ciudad de Guatemala en un vuelo de deportación de ICE el 9 de febrero de 2017. (John Moore/Getty Images)

Entonces, ¿cuánto costaría deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos?

En 2015, un análisis que Collins coescribió para el American Action Forum, un grupo de expertos conservador, estimó que arrestar y remover a todos los inmigrantes indocumentados de EE.UU. costaría al menos US$ 100.000 millones y tomaría 20 años. Estimaciones recientes de defensores de inmigrantes calcularon un costo aún mayor. Si se deportan un millón de inmigrantes indocumentados por año, la deportación masiva podría costar más de US$ 960.000 millones durante más de una década, según el American Immigration Council.

Ambos informes se basaron en estimaciones de que la población de inmigrantes indocumentados es de alrededor de 11 millones de personas, y la suposición de que alrededor del 20% de la población podría optar por salir de EE.UU. voluntariamente. Un informe del Pew Research Center en julio señaló que la población indocumentada probablemente ha crecido en los últimos dos años.

US$ 992 millones

La cantidad que el Departamento de Seguridad Nacional presupuestó para instalaciones de detención temporales «de lados blandos» a lo largo de la frontera en el año fiscal 2023.

El asesor de Trump, Stephen Miller, ha dicho que una operación de deportación masiva requeriría que los funcionarios construyan instalaciones masivas para detenciones de inmigrantes que podrían albergar a unas 70.000 personas, más de 10 veces la capacidad de las siete instalaciones de lados blandos en el presupuesto de 2023. Miller ha descrito el plan para construir nuevo espacio de detención como «mayor que cualquier proyecto de infraestructura nacional que hayamos hecho hasta la fecha».

Operar un refugio de lados blandos puede costar hasta US$ 40 millones al mes, según Jason Houser, exjefe de personal de ICE.

«No se trata solo de levantar una carpa», dice. «Tengo que dotarla de personal, tengo que poner seguridad allí, tengo que poner médicos allí, tengo que tener algo de saneamiento allí, tengo que poner médicos allí, tengo que poner cuidado infantil allí».

Usar más espacio en instalaciones carcelarias estatales y locales en lugar de construir nuevas instalaciones también tendría un alto costo, dice Houser.

«Eso va a ser US$ 300 o US$ 350 por noche», dice.

Y si las deportaciones se incrementaran al nivel que Trump ha propuesto, el espacio de detención no es lo único que necesitaría crecer, dice Sandweg. La fuerza laboral de ICE necesitaría aumentar dramáticamente en tamaño.

«Estás hablando de un aumento de cinco o seis veces en el tamaño de las operaciones de ICE… contratando a miles de nuevos oficiales, construyendo decenas de miles de nuevas camas de detención», dice.

Eso requeriría que el Congreso autorice miles de millones de dólares en gastos adicionales, algo que Sandweg describe como «increíblemente difícil».

E incluso si eso sucede, dice, los pasos logísticos y el tiempo necesario para contratar personas y construir instalaciones podrían fácilmente extenderse durante todo un mandato presidencial.

1.016 días

El tiempo promedio que tarda un caso en pasar por el tribunal de inmigración, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Esto puede variar considerablemente dependiendo de la ubicación del tribunal y otros factores. A nivel nacional, el ya enorme retraso de casos en el tribunal de inmigración ha aumentado significativamente durante la administración Biden, más que duplicándose de casi 1,3 millones de casos en enero de 2021 a más de 3,7 millones de casos hoy.

Los tribunales de inmigración abrumados probablemente ralentizarían cualquier esfuerzo por deportar a más personas.

«Todavía hay procesos legales por los que tenemos que pasar para remover a alguien», dice Collins. «Tienen el derecho de montar una defensa… El hecho de que no seas ciudadano no significa que no tengas derechos legales en este país».

Después de que ICE arresta a alguien, los largos retrasos en los procedimientos del tribunal de inmigración significan que pueden pasar años antes de que se complete un caso.

«No importa cuántas personas arrestes», dice Sandweg, «porque la Constitución requiere que reciban el debido proceso, lo que significa que tienen la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal de inmigración».

13

El número de países considerados «recalcitrantes» por el Departamento de Seguridad Nacional a partir de 2020. Ese término se aplica a países que generalmente no aceptan vuelos de deportación o ayudan a proporcionar documentos de viaje a sus ciudadanos cuando EE.UU. quiere removerlos.

La lista en ese momento incluye a China, Cuba, India y Rusia, según el Instituto de Políticas de Migración.

Exactamente qué países están en la lista puede fluctuar en medio de la agitación geopolítica y la presión diplomática. Durante la administración Trump, los funcionarios usaron sanciones de visa para presionar a algunos países no cooperativos para que cumplieran. Durante la administración Biden, los funcionarios negociaron con las autoridades mexicanas para enviar a algunos deportados de países no cooperativos allí.

Pero los acuerdos sobre deportación pueden ser frágiles. Venezuela, por ejemplo, había acordado aceptar deportados, pero el acuerdo se desmoronó a principios de este año, según MPI.

Es un problema significativo con el que una nueva administración de Trump tendría que lidiar para cualquier operación de deportación importante, dice Houser, particularmente dado que grandes números de migrantes de esos países han llegado a EE.UU. en los últimos años.

«Si son cubanos, no vuelven a casa. Si son venezolanos, no vuelven a casa», dice Houser.

Los funcionarios podrían negociar acuerdos para que un tercer país acepte deportados, dijo. Pero a corto plazo, es probable que una segunda administración de Trump se enfoque en nacionalidades que puedan ser deportadas más rápidamente, dice Houser. Si los números más altos siguen siendo una prioridad, Houser dice que también es probable que los funcionarios no se enfoquen tanto en capturar criminales, porque esos arrestos requieren más trabajo y mano de obra.

«Van a agarrar a la persona que sea fácilmente removible, porque eso les dará los números y la imagen», dice.

4,4 millones

El número de ciudadanos estadounidenses menores de 18 años con al menos un padre indocumentado, según estimaciones del Pew Research Center.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que esta cifra aborda uno de los grandes impactos de cualquier operación de deportación importante, señalando que estos niños a menudo asisten a escuelas y son parte de comunidades fuera de sus hogares. Y señalan que, independientemente de si los funcionarios alcanzan los objetivos numéricos más altos que han prometido, el impacto de cualquier deportación en las familias y comunidades sería devastador.

Vimos versiones a menor escala de qué pasó con esto durante la administración Trump.

Después de que ICE arrestó a casi 700 personas en redadas en siete plantas avícolas de Mississippi en 2019, un gimnasio local abrió sus puertas a niños que habían bajado de sus autobuses escolares y descubrieron que sus padres estaban desaparecidos. Los equipos de televisión filmaron a niños traumatizados y desesperados en la escena, suplicando a las autoridades que liberaran a sus padres.

Después de una redada en una planta empacadora de carne en una zona rural de Tennessee en 2018, 500 niños faltaron a la escuela al día siguiente.

«Fue como si una bomba hubiera explotado: helicópteros volando sobre nuestras cabezas, niños viajando en el autobús a casas vacías y familias desesperadamente tratando de encontrar información sobre sus seres queridos que fueron detenidos, y los efectos en la comunidad se sintieron durante años», dice Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.

Miembros de la comunidad se reúnen en una vigilia de oración en una escuela primaria en Morristown, Tennessee, en abril de 2018, después de que ICE allanara una planta empacadora de carne. (Saul Young/Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images)

8,3 millones

El número de inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral de EE.UU., según el Pew Research Center. Eso representa el 5% de la fuerza laboral. Y la proporción de trabajadores indocumentados es particularmente alta en ciertas industrias, incluyendo la construcción, la agricultura y los servicios.

Los economistas han estado advirtiendo que cualquier intento de deportación masiva tendría un impacto significativo mucho más allá de cualquier lugar de trabajo en particular.

«La economía en su conjunto se reduce en detrimento de todos», dice Michael Ettlinger, investigador principal de la Escuela de Políticas Públicas Carsey de la Universidad de New Hampshire.

«Eliminar a personas que sabemos que están aquí y trabajando sería dispararnos en el pie económicamente hablando», dice Collins, señalando que el impacto de los trabajadores inmigrantes también incluye lo que gastan, no solo lo que ganan.

«Cualquiera que esté aquí y trabajando también se está cortando el cabello, comiendo en restaurantes, comprando comestibles y haciendo muchas cosas que hacen crecer más la economía», dice.

US$ 96,7 mil millones

La cantidad estimada de impuestos que los inmigrantes indocumentados pagan anualmente, según el Instituto de Tributación y Política Económica, una organización no partidista.

Según Zeke Hernandez, de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, tales estimaciones muestran que los inmigrantes indocumentados hacen una contribución significativa, algo que los gobiernos perderían si fueran deportados. Pero Hernandez, autor de «La verdad sobre la inmigración: Por qué las sociedades exitosas dan la bienvenida a los recién llegados», argumenta que hablar sobre los impuestos que pagan estos inmigrantes solo describe una parte del panorama.

«El otro impuesto que los gobiernos pierden, del que generalmente no se habla, son los impuestos que las empresas habrían pagado si hubieran podido expandirse y crecer… Cuando una empresa no puede contratar y tiene que reducirse o no crecer, tendrá menos ganancias y menos ingresos, y por lo tanto pagará menos en impuestos corporativos», dice.

Los críticos de la inmigración ilegal argumentan que el costo para los ciudadanos estadounidenses supera con creces cualquier impuesto que paguen los inmigrantes indocumentados. La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que aboga por aumentar las restricciones de inmigración, estima que los estadounidenses pagan más de US$ 150 mil millones anualmente debido a la inmigración ilegal.

La organización también argumenta que la deportación masiva haría más trabajos disponibles para los estadounidenses.

Pero Hernandez dice que la historia ha demostrado que ese no es el caso.

Un estudio basado en un análisis de las deportaciones que ocurrieron durante el programa «Comunidades Seguras» de la era Obama, por ejemplo, indica que 88.000 trabajadores nacidos en EE.UU. perderían empleos por cada un millón de inmigrantes no autorizados deportados.

¿Por qué las deportaciones perjudicarían a los trabajadores nacidos en EE.UU.?

Las empresas terminan invirtiendo menos en crecer o crear nuevas empresas, y más en tecnologías que reemplazan a los trabajadores menos calificados, dice Hernandez.

El estudio reciente proporciona un ejemplo revelador, dice, de cómo los esfuerzos de deportación a gran escala tienen efectos en cadena más allá de las comunidades inmigrantes. El impacto económico de la deportación masiva, dice, equivaldría a un «desastre total».

«Nosotros, los estadounidenses, nosotros, el país, nosotros, en nuestras comunidades, resultaríamos significativamente dañados», dice.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.