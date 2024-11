Tony Todd, veterano actor detrás de la saga de películas de terror «Candyman», muere a los 69 años

(CNN) — Tony Todd, el actor que interpretó al fantasma asesino homónimo en la franquicia de terror original «Candyman» y otros papeles notables, murió a los 69 años.

La noticia fue confirmada a CNN este sábado por la agente de Todd, Dede Binder, de la agencia Defining Artist. No hubo detalles adicionales disponibles de inmediato sobre la muerte del actor.

Todd era mejor conocido por su interpretación de Daniel Robitaille, también conocido como el Candyman, un asesino que es invocado al decir su nombre cinco veces frente a un espejo.

Todd interpretó al personaje, originalmente basado en un cuento corto de Clive Barker de 1985, en la saga original de películas, comenzando con la cinta de 1992, y retomó el papel en el relanzamiento de 2021 dirigido por Nia DaCosta.

El segundo papel en pantalla de Todd fue el personaje Warren en la película de Oliver Stone «Platoon», que ganó la estatuilla a mejor película en los premios Oscar 1987. Otros roles cinematográficos notables de Todd fueron en la película biográfica de Charlie Parker de Clint Eastwood de 1988 «Bird», «Lean on Me» de 1989 y «The Rock» de 1996.

Sin embargo, Todd dejó su huella principalmente en el género de terror interpretando al personaje de Bludworth en la franquicia «Final Destination» y apareciendo en películas como «Night of the Living Dead» de 1990, «The Crow» de 1994 y «Hatchet» de 2006.

Tony Todd y Virginia Madsen en «Candyman» de 1992. (Crédito: Moviestore/Shutterstock)

En cuanto a su estatus como realeza del horror negro, Todd dijo al The New York Times en 2020 que no le «importaba». «Puedes etiquetarme como quieras. Yo sé quién soy».

«No obtuve mi maestría diciendo ‘quiero ser una estrella de películas de terror’. Solo quería ser un buen actor», dijo. «Los aficionados del horror son la base de fans más feroz que existe. Eso permite muchas apariciones personales y celebrar un género que es un poco dejado de lado, pero también apasionadamente adorado».

Todd también disfrutó de una sólida carrera como actor de televisión, apareciendo en arcos de múltiples episodios en series como «Scream: The TV Series» de MTV, «Chuck» de NBC, «24» en Fox y el drama diurno de CBS «The Young and the Restless».

Interpretó a Kurn y otros personajes en múltiples títulos dentro del universo de «Star Trek», y también trabajó como actor de voz prolífico en producciones de género como «The Flash» de The CW y la serie animada «Transformers Prime».

Actor formado en teatro que frecuentemente regresaba al escenario a menudo entre su trabajo en pantalla y de voz, Todd obtuvo una maestría de la Trinity Repertory Company y estudió en el Eugene O’Neill Theater Center.

