Israel no cumple los criterios de EE.UU. para mejorar la situación humanitaria en Gaza, afirman grupos de ayuda

(CNN) — El gobierno de Israel no cumplió los criterios establecidos por Estados Unidos para mejorar la situación humanitaria en Gaza, dijo un grupo de ocho organizaciones de ayuda humanitaria en un “informe de evaluación” conjunto publicado este martes.

“Israel no solo no cumplió los criterios estadounidenses que indicarían su apoyo a la respuesta humanitaria, sino que al mismo tiempo tomó medidas que empeoraron dramáticamente la situación sobre el terreno, particularmente en el norte de Gaza”, dijeron las organizaciones.

La publicación del informe de resultados coincide con el plazo de 30 días para la adopción de medidas establecido por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en una carta al gobierno de Israel el mes pasado. En esa carta, los funcionarios estadounidenses dijeron que Israel debe actuar en más de una decena de medidas concretas para mejorar la “deteriorada situación humanitaria en Gaza”.

Durante semanas, las organizaciones de ayuda humanitaria y las agencias de la ONU alertaron sobre las condiciones “apocalípticas” en el norte de Gaza, donde las fuerzas israelíes estuvieron llevando a cabo intensas operaciones militares. Este viernes, un grupo de expertos independientes advirtió que “existe una gran probabilidad de que la hambruna sea inminente en áreas dentro del norte de Gaza”. El propio informe señala que “se estima que 100.000 personas han sido desplazadas del norte de Gaza a la ciudad de Gaza y entre 75.000 y 95.000 personas siguen asediadas en el norte de Gaza sin suministros médicos ni alimentarios”.

“No demostrar un compromiso sostenido con la implementación y el mantenimiento de estas medidas puede tener implicaciones para la política estadounidense” en virtud de un memorando de seguridad nacional de la administración Biden, así como para la legislación estadounidense, advirtieron. La Sección 620i de la Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos exige que Estados Unidos detenga la asistencia en materia de seguridad a los gobiernos que restrinjan la ayuda humanitaria estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo la semana pasada que no “especularía sobre lo que podría o no suceder” después del período de 30 días.

“La gente ya no se saltea comidas, sino que come una vez cada dos días”

Según el cuadro de indicadores de la organización de ayuda, hubo “incumplimiento, retrasos significativos o retrocesos” en 15 de las medidas descritas en la carta. Solo hubo una “implementación parcial o inconsistente” en cuatro de ellas. Ninguna de las medidas registró “progresos completos o significativos”.

El cuadro de indicadores fue elaborado por Anera, CARE International, MedGlobal, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Refugees International y Save the Children. Está “basado en las observaciones y la experiencia de las organizaciones humanitarias sobre el terreno y en datos públicos disponibles y fuentes secundarias”.

Las medidas que no se cumplieron en absoluto, según el informe, incluían permitir el ingreso de un mínimo de 350 camiones de ayuda humanitaria por día a Gaza y restablecer un mínimo de 50 a 100 camiones comerciales por día.

“Es el tipo de combinación letal de falta de asistencia humanitaria y de asistencia comercial lo que, durante los últimos 30 días, está acelerando el deterioro, y eso es un problema real”, dijo Kate Phillips-Barrasso, vicepresidenta de política global y defensa de Mercy Corps.

“Si no hay movimiento en uno de esos dos, significa que la gente no tendrá nada para comer. Es una ecuación muy básica, ¿no? No hay nada que comprar, no se da nada y, obviamente, no se cultiva ni se pesca nada a nivel local, y eso sin mencionar que nunca podría sustentar a una población de dos millones”, dijo a CNN.

Ahora están recibiendo informes de que “la gente ya no se salta comidas, sino que come una vez cada dos días, y en su mayoría se trata de alimentos enlatados”, dijo.

«No hay alimentos frescos», dijo Phillips-Barrasso.

El gobierno de Israel tampoco logró instituir “pausas humanitarias adecuadas” para permitir actividades humanitarias, rescindir “órdenes de evacuación cuando no hay necesidad operativa”, garantizar el acceso humanitario continuo al norte de Gaza o mejorar la seguridad de los sitios y movimientos humanitarios, según el cuadro de resultados.

“Las fuerzas israelíes atacaron repetidamente los centros humanitarios y a los equipos de respuesta en primera línea durante el período de 30 días”, señala el informe. “Al menos 14 trabajadores humanitarios han muerto desde el 3 de octubre, incluidos al menos cuatro casos documentados durante el período de 30 días”.

Además, a pesar de las advertencias estadounidenses en la carta y en otros lugares, el parlamento israelí votó a favor de prohibir la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. El portavoz del Departamento de Estado advirtió el mes pasado que el papel que desempeña la UNRWA en Gaza “no puede ser desempeñado por nadie más”.

En una conferencia de prensa la semana pasada, Miller dijo que Estados Unidos le había dejado en claro al gobierno israelí que “existen posibles consideraciones legales y políticas si no se mejora la situación de la asistencia humanitaria en Gaza y no se implementan una serie de los pasos que describimos en la carta”.

“Estamos en conversaciones activas con ellos –incluso en los últimos días– sobre las medidas que han adoptado y lo que aún les queda por hacer. Y haremos una evaluación cuando lleguemos al final del período”, dijo este jueves.

El cuadro de indicadores humanitarios señaló que “la eficacia de los esfuerzos diplomáticos internacionales para aliviar la crisis humanitaria en Gaza depende de la voluntad de Estados Unidos y otros países de presionar a Israel para que cumpla con estas prioridades”.

