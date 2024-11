Trump no está «demonizando» a Putin por la guerra de Rusia en Ucrania para poder llegar a un acuerdo con él, dice a CNN el exembajador de EE.UU. en la OTAN

(CNN) — El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar «manteniendo una distancia» de ciertos puntos de vista de extrema derecha con respecto al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, dijo un exembajador de Estados Unidos ante la OTAN a CNN este domingo.

Mientras que algunos en la extrema derecha pueden afirmar que Zelensky abusó de su cargo para obtener beneficios económicos, «Trump nunca dijo esas cosas», dijo Kurt Volker a Jim Sciutto de CNN.

«Tampoco criticó a Vladimir Putin, no dijo que se trata de una agresión rusa que tiene que parar», dijo Volker, y cree que Trump quiere poner fin a la guerra convenciendo a Putin de que al líder ruso no le interesa continuar la guerra.

«Mi opinión es que la razón por la que no ha criticado a Putin es porque sabe que en última instancia tiene que llegar a un acuerdo con Putin, y por eso no lo está demonizando, pero eso no significa que malinterprete la situación sobre el terreno. Creo que tenemos que ver cómo se desarrolla esto».

Volker también señaló que durante el primer mandato de Trump, revirtió la política de la administración Obama de solo suministrar ayuda no letal.

«Durante años, tuvimos una prohibición de asistencia letal a Ucrania que Trump revirtió, y no porque de repente estuviera desafiando a Vladimir Putin, todo lo contrario, incluso tuvo una conferencia en Helsinki en 2018 donde fue muy cálido con Vladimir Putin, pero estaba preparando el escenario para futuras negociaciones».

Volker se desempeñó como enviado especial de Estados Unidos para Ucrania en la administración Trump entre 2017 y 2019, hasta que renunció después de la publicación de un informe de denunciantes que alegaba un encubrimiento por parte de la Casa Blanca de Trump de una llamada entre Trump y Zelensky.

Trump como presidente tuvo un historial mixto en materia de armamento a Ucrania. En 2017, su administración aprobó el suministro de armas a Kyiv, incluidos rifles de francotirador, lanzacohetes y misiles antitanque Javelin, una ruptura con la política estadounidense anterior.

Pero en 2019, Trump retrasó de forma infame casi US$ 400 millones en ayuda militar a Ucrania como parte de su intento de presionar a Zelensky para que anunciara investigaciones por corrupción sobre negocios de la familia de Joe Biden -que en ese momento no estaba en el cargo-. Trump liberó posteriormente la ayuda a Ucrania tras la creciente presión política.

A lo largo de su primera presidencia, Trump también había impulsado una letanía de afirmaciones falsas sobre Ucrania, en público y en privado.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.