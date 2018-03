Excomulgan a padre por decir palabra “ofensiva” durante sermón

(NOTICIAS YA).- Dentro de los cánones de la iglesia católica existe la aplicación de una de las penas más severas la cual es conocida como “excomunión”.

Un sacerdote fue excomulgado al tratar de explicar durante un sermón, el significado de la palabra en hebreo “raka”, que traducida al español es “pendejo”. En ese entonces, uno de los feligreses se ofendió y se quejó ante la diócesis.

Se trata del padre Fidel Cervantes quien fue nombrado doctor en teología y sagradas escrituras en roma Italia. Además en Jerusalén recibió el grado de lector general para la orden franciscana.

Después de su jubilación en 1997, sirvió como vicario en varias parroquias dentro y fuera de El Paso, Texas hasta su destitución y excomunión sin decreto, el nueve de febrero del 2011, por el entonces obispo de El Paso, Armando Ochoa.

“Acepto que tiene autoridad sobre mí, como obispo sobre un sacerdote de su propia diócesis. Pero rechazó el que tenga autoridad. “lógica, teológica, o simplemente filosófica” sobre mí. Por eso me veo en la posibilidad de rechazar esta condena porque en realidad lo es”.

Una condena que de acuerdo con el más reciente libro publicado por el padre Cervantes, que se titula “Jesús el desconocido”, cita en su prólogo el altercado con el obispo “Ochoa” que provocó su excomunión. El problema ocurrió en una homilía en la iglesia San Rafael al traducir una palabra que en español lanza la expresión pendejo.

“Raka” ordinariamente traducen las biblias que fatuo. ¿Qué es fatuo? Puede ser pecador o puede ser uno que esta tonto. En fin hay muchas es necesario de acudir a la teología.”

El incidente se dio a conocer fuera de la iglesia y llegó hasta los oídos del obispo Ochoa, quien después de una reunión, lo excomulgó, dejándole practicante sin derechos eclesiásticos: cervantes fue excluido de la vida de la iglesia católica.

“Conozco personas muy cultas, que no han desdeñado la palabra “pendejo” aplicándosela a sí mismos. Quiere decir que no es ninguna ofensa al menos de “intención”. Está diciendo simplemente me falló la visión, me falló la lógica de mi pensamiento y así dije. Cosas que en realidad si me las entienden veran que no es ninguna ofensa”.

“Es lo que yo pienso de esta palabra. como de muchas otras que existen actualmente.”

SACERDOTE SALIÓ DE LA CÁRCEL PARA VOLVER A VIOLAR A OTRA NIÑA EN MÉXICO