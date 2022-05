Autoridades admiten error al responder a tiroteo de Uvalde, pensaron que no había niños en el salón

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) llevó a cabo una conferencia de prensa para brindar una actualización sobre el tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

Steven McCraw, Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, explicó el actuar de las autoridades y la cronología que tienen del crimen, además de abordar los cuestionamientos relacionados a los entre 40 y 60 minutos que el atacante estuvo en la escuela antes de que las fuerzas del orden entraran por la fuerza y lo mataran.

Durante su comparecencia ante los medios, el director admitió que una decisión equivocada retrasó la actuación de los cuerpos de emergencia durante el tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas.

McCraw afirma que el comandante a cargo de la situación consideró al atacante como un sospechoso atrincherado y no como un tirador activo, ya que creía que no había niños al interior del aula donde se encontraba el sujeto armado, por lo que no intervinieron inmediatamente y esperaron la llegada de refuerzos y el equipo táctico.