Matrimonio hispano lucha por su casa contra Homeless

Una pareja hispana del valle tiene un serio problema y es que tras comprar una propiedad cerca de Lamb Boulevard al Sureste de la ciudad no imaginaron que su nuevo hogar vendría con visitantes en su patio trasero. Un grupo de Homeless que hacen vida en esa zona los han sumergido en una total preocupación.

Según Joaquín Figueroa estas personas incluso ya han ingresado adentro de su casa:

Ya han sido dos veces que hemos encontrado personas acostadas adentro de nuestra propiedad…No sabemos que son pueden ser ladrones, violadores o asesinos, realmente no sabemos en si…

Sin embargo su seguridad no es lo único que preocupa a este matrimonio ya que el paso de niños por esa zona para ir a su escuela es un tema el cual consideran muy delicado.

Me imagino que les han ofrecido hasta drogas y eso no es bueno, no solo por mi sino por la comunidad, los podemos ver como nuestros hijos...