Habrá más vigilancia en las paradas de transporte en SD tras tiroteo en metro de NY

(NOTICIAS YA).- Tras el tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó 16 heridos este martes, se aumentará la vigilancia en el servicio de transporte público de San Diego, así que no te sorprendas si ves más policías.

El Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS, por sus siglas en inglés) pidió a las autoridades locales apoyo para aumentar la vigilancia en las rutas de transporte, tanto en los autobuses como en el trolley.

El sistema de transporte destacó que están asociados tanto con el Departamento de Policía de San Diego como con la Oficina del Alguacil de San Diego, además cuentan con 200 oficiales de seguridad propios para vigilar las rutas.

Por su parte, el Departamento de Policía de San Diego destacó que por el momento no hay amenazas, pero han optado por aumentar la vigilancia como precaución tras los conmocionantes eventos en Brooklyn.

MTS también destacó que tienen disponibles casi 10 mil cámaras de vigilancia en los vagones del tren ligero, autobuses y estaciones, para responder rápidamente ante cualquier problema.

@SanDiegoPD continues to work closely with our public transportation partner @sdmts in keeping San Diego safe. We encourage our community to notify authorities if you see anything concerning. Our prayers are with those injured in the New York tragedy & we hope for full recoveries pic.twitter.com/CaiB9CdND5

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) April 12, 2022