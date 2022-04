Nuevas escuelas Charter en camino para Nevada

En medio de una ola de casos de violencia que azota el sistema educativo, el estado Nevada finalmente recibió buenas noticias y es que luego de un largo transitar fue aprobado un programa de préstamo que ayudará a la construcción y ampliación de escuelas Charter en nuestra comunidad.

Se comenzará con un presupuesto de 15 millones de dólares que se asignarán a fondos públicos y estos se podrán aprovechar para refinanciar la deuda actual de las escuelas públicas chárter, lo que significa que el resultado será la construcción de al menos 1 o 2 escuelas de este tipo.

Según Valeria Gurr, Directora de Relaciones Externas para AFC se espera que con esto miles de niños y en especial de bajos de recursos puedan beneficiarse.

Muchas de las escuelas Charter como sabemos de bajos recursos no tienen cupo y la familias están buscando sobre todo después de la pandemia diferentes tipos de opciones escolares y opciones en estas áreas, por eso es sumamente importante estar no solo pensando en la creación de escuelas Charter si no en la creación de escuelas públicas en general.