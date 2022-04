¿Por qué la luna de este fin de semana es rosa?

(NOTICIAS YA).-De acuerdo con la NASA, la luna llena de abril brilla desde la madrugada de este viernes y aunque es conocida como luna rosa, no se ve precisamente de ese color.

El fenómeno se prolongará hasta el lunes y tendrá su punto máximo el sábado 16 de abril a las 2:55 p.m. hora del este.

La luna llena de abril es conocida de esta manera gracias a la asociación con el periodo de floración de la planta Phlox subulata en la región este de Norteamérica, de acuerdo con The Old Farmer's Almanac. La flor silvestre es conocida coloquialmente como phlox rastrero, phlox de musgo o phlox de montaña.

En los últimos dos años, también ha coincidido con ser una super luna, sin embargo en esta ocasión no se presentará este fenómeno. De acuerdo a The Old Farmer's Almanac, hay otros ocho eventos de luna llena en lo que resta de este 2022.

Luna de Flores 16 de mayo

Luna de Fresa 14 de junio

Luna de Ciervo 13 de julio

Luna de Esturión 11 de agosto

Luna de la Cosecha 10 de septiembre

Luna del Cazador 9 de octubre

Luna del Castor 8 de noviembre

Luna Fría 7 de diciembre



Los nombres asociados a estos eventos lunares son los popularmente conocidos, sin embargo entre las tribus nativas americanas los significados varían.

Para este año se espera que haya también dos eclipses lunares totales y dos eclipses solares parciales, estos últimos no serán visibles en Norteamérica, de acuerdo con The Old Farmer's Almanac.