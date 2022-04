Localizan a salvo a anciano desaparecido en San Diego

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de San Diego informa que Wade Waterman, de 83 años, ha sido localizado la tarde de este lunes.

Desde la noche del domingo, las autoridades lanzaron una pesquisa para localizar al anciano. Tras 16 horas de angustia, se informó que ya se encuentra a salvo.

Por medio de Twitter, el Departamento de Policía de San Diego informó sobre la localización de Waterman, agradeciendo a todos los que ayudaron a buscarlo.

Update (04/18/22): Wade Waterman has been found. Thank you to everyone who kept an eye out for him! https://t.co/YCUIWePl0F

Última actualización 18 abril del 2022 a las 3:00 p.m.

El Departamento de Policía de San Diego está pidiendo el apoyo de la comunidad para localizar a un anciano de 83 años que desapareció este domingo.

Wade Waterman fue visto por última vez en Scripps Ranch alrededor de las 5:00 p.m. del domingo, sin que al momento se sepa algo de él.

Waterman es descrito como un hombre blanco, de cabello gris, con ojos azules, una altura de 5'10 "y un peso aproximado de 150 libras.

LEE: Localizan a Nicole Paré tras desesperada búsqueda en San Diego

La última vez que fue visto, el anciano vestía una camisa negra abotonada y pantalones caqui.

De acuerdo con la policía, Waterman conducía un Lexus IS250 gris 2012 con licencia #CGF273.

We need your help finding Wade Waterman. He was last seen today around 5:00 p.m. in Scripps Ranch. He’s a White male, 83yrs, 5'10, 150 lbs., gray hair, blue eyes, last seen wearing a black buttoned short, khaki pants. He is considered at-risk.

(1/2) pic.twitter.com/3vVdrlrp97

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) April 18, 2022