Buscan a mujer desaparecida en San Diego, temen que este en peligro

(NOTICIAS YA).- Las autoridades están solicitando el apoyo de la comunidad para localizar a una mujer de Pacific Beach que está desaparecida y temen pueda estar en peligro.

La familia de Nicole Marie Paré, de 32 años, perdió contacto con ella de manera misteriosa luego de que no se presentó en el aeropuerto para recoger a un familiar el lunes 11 de abril.

Tras la inusual ausencia, sus familiares fueron a buscarla a su casa en Pacific Beach para ver cómo estaba, pero no la localizaron ahí.

LEE: Autoridades en San Diego buscan mujer desaparecida con demencia

El Departamento de Policía de San Diego compartió la pesquisa de la mujer por medio de sus redes sociales, destacando que temen se encuentre en peligro.

Por lo pronto no hay evidencia de un crimen, pero su bolso fue encontrado en La Mesa y su vehículo fue visto tanto en La Mesa como en Lemon Grove ese mismo lunes.

Las circunstancias sobre la desaparición y sus pertenencias personales localizadas, además de que nunca antes había perdido contacto con su familia de esta manera, es lo que hace pensar que puede estar en riesgo.

LEE: Exigen mayor protección para los reclusos bajo custodia del departamento del alguacil de San Diego

Paré is a 32yrs old, white female, blond hair, brown eyes, 5’2” tall, and about 130 lbs. Her clothing is unknown at this time.



If anyone has information on Nicole Marie Paré please contact the San Diego Police Department at 619-531-2000 and reference

SDPD Case #22-500305 pic.twitter.com/n6M0aP1eD3

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) April 13, 2022