Declaran emergencia por escasez de agua en el sur de California

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios de agua del sur de California declararon por primera vez una emergencia por escasez de agua lo que afectaría a alrededor de 6 millones de personas.

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California implementó un “Programa de Conservación de Agua de Emergencia”, que restringe el riego al aire libre a un día a la semana en partes de los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino.

“Exigimos que estas áreas reduzcan el riego al aire libre a 1 día a la semana, pero necesitamos que todos los residentes y negocios de #SoCal ahorren hasta un 30 %”, dijo el distrito de agua en un tuit.

Metropolitan's board declared a Water Shortage Emergency and for the first time ever, implemented an Emergency Water Conservation Program - requiring member agencies in State Water Project-dependent areas, home to 6M #SoCal residents, to restrict outdoor watering to 1 day a week.

— MWD of SoCal (@mwdh2o) April 26, 2022