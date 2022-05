Cayó sin salvavidas al agua en Cherry Creek; siguen buscando su cuerpo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Colorado continúan uniendo fuerzas para encontrar a un joven que desapareció el fin de semana en el reservorio de Cherry Creek.

De acuerdo con 9News, el Equipo de Recuperación de Evidencia Marina (del Departamento) de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) reanudó en la mañana de este lunes la búsqueda por un hombre de 29 años que cayó a la reserva hídrica de Cherry Creek el sábado.

Poco antes de las 7 p.m., el joven estaba a bordo de una balsa inflable que era tirada por un bote de mayor tamaño, cuando “fue separado” de la embarcación y cayó al agua, desapareciendo rápidamente.

La víctima no portaba chaleco salvavidas.

Los guardabosques de Cherry Creek State Park y agentes de Bomberos de West Metro arrancaron la investigación este sábado, pero para las 8:30 ya habían informado que no tuvieron éxito y que ahora se trataba de un operativo de recuperación.

Estos cedieron el control al Equipo de Recuperación de Evidencia Marina de CPW, quienes siguieron buscando durante la noche del sábado y todo el domingo, sin éxito.

There have been four vessels on the reservoir at Cherry Creek State Park today conducting the recovery operation. The search for the missing person in the water continues, and crews are working tirelessly to recover the victim.https://t.co/alqD703kkq pic.twitter.com/c8eOzEvRg3

— CPW NE Region (@CPW_NE) May 9, 2022