Elon Musk niega estar interesado en comprar red de televisión con sede en San Diego

(NOTICIAS YA).-Una afirmación hecha el jueves por el CEO de One America News (OANN), con sede en San Diego, de que presuntamente Elon Musk quería comprar dicha cadena de noticias, fue rápidamente desmentida diez minutos después.

“Acabamos de recibir una llamada de alguien muy cercano a @elonmusk diciéndonos que le gustaría hablar con nosotros sobre la compra de @OANN”, dijo a través de Twitter, Robert Herring, director del canal de cable de extrema derecha.

Musk respondió directamente el mensaje con una tajante respuesta: "Solo Twitter".

We just received a call from somebody very close to @elonmusk telling us that he would like to talk to us about purchasing @OANN.

— Robert Herring (@RobHerring) June 9, 2022