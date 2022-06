VIDEO: Rescatan a perro atrapado en exhibición de gorilas del San Diego Zoo Safari Park

(NOTICIAS YA).- Un perro terminó atrapado dentro de la exhibición de gorilas del San Diego Zoo Safari Park ante la sorpresa del público y la incertidumbre de los empleados del parque de animales salvajes; sigue siendo un misterio cómo llegó hasta ahí.

Fue durante la tarde de este domingo, 12 de junio, cuando la desconcertante situación causó terror entre los visitantes del parque, que precisamente se encontraban frente a la exhibición de los enormes primates.

Algunos videos que circularon en redes sociales muestra los momentos de tensión que se vivieron cuando el perro de pronto apareció en el hábitat de los gorilas y uno de ellos comenzó a correr tras él.

De acuerdo con las versiones de algunos testigos, al momento del incidente no había empleados del zoológico cerca, por lo que los mismos asistentes se organizaron para distraer al gorila y darle tiempo al perro, detalla CBS 8.

Cuando los cuidadores del parque acudieron a la escena, trabajaron en retirar a los dos gorilas de la exhibición y el can terminó solo ante el público.

Finalmente, el perro fue rescatado por personal de la Sociedad Humanitaria de San Diego, que atendió el inusual reporte alrededor de las 6:30 p.m. y luego compartió un video del operativo en Twitter.

On Sunday, San Diego Humane Society’s Humane Officers responded to the @sdzsafaripark after a dog had gotten in to the gorilla enclosure. As soon as zoo staff saw the dog, they moved the gorillas out and our Humane Officers were able to safely move in and get the shepherd. pic.twitter.com/d7uVB6yF3o

— San Diego Humane Society (@sdhumane) June 13, 2022