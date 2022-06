Organización declara "situación crítica" tras escasez de donantes de sangre

(NOTICIAS YA).- El 14 de junio es el "Día Mundial del Donante de Sangre", pero en esta ocasión, la organización sin fines de lucro -Vitalant- ha declarado un verano crítico debido a la escasez de donantes.

En Estados Unidos, las citas disminuyeron en un 12%. Por ejemplo, durante los meses de abril y mayo se recolectaron trece mil unidades menos comparado al 2021 y en Colorado, esa cifra se ubica en tres mil.

El vital líquido es utilizado para víctimas graves de accidentes automovilísticos o personas que sufrieron severas quemaduras en el cuerpo.

Si usted desea ubicar el centro de donación más cercano a usted, puede visitar la página web http://www.vitalant.org o llame al 1-877-258-4825.

🩸 Every few seconds, someone, somewhere, needs safe blood.

Tuesday's World Blood Donor Day is an opportunity to learn from @WHO about how donating blood can help save lives. https://t.co/lO509m5bg3 pic.twitter.com/snMV25LRo7

— United Nations (@UN) June 14, 2022