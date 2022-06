VIDEO: Coyote salvaje ataca a mascotas en una residencia del sur de California

(NOTICIAS YA).-Una cámara de seguridad de una residencia en Huntington Beach logró capturar en imagen el ataque de un coyote salvaje a dos perros pequeños que vivían en el domicilio.

En este incidente, la víctima, una perrita Boston terrier llamada Sadie, fue atrapada del cuello por las fauces del animal salvaje.

El video muestra como otro perro de mayor tamaño parece acudir en su auxilio. El perro labrador llamado Cody, corrió a rescatarla y el terrier liberado corre en persecución contra el intruso.

“De repente escuché a Sadie, nuestra Boston terrier, gritando. Salí corriendo, Cody casi me derriba. Iba a 100 millas por hora. No sabíamos lo que estaba pasando. No vimos ningún coyote. Ya se había ido en ese momento”, dijo el dueño del perro, Freddy Patriarca.

Pero la prueba está en las imágenes. El coyote saltó el muro de 6 pies que rodeaba el patio trasero de los Patriarcas y se lanzó a matar cuando estaban a solo unos pies de distancia en la cocina y la sala de estar.

