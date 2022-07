¿Quién era el mexicano que murió en el tiroteo del 4 de julio?

(NOTICIAS YA).-Nicolás Toledo murió ayer durante el tiroteo que se registró en el desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, pero quién era este abuelo de 78 años de edad de origen mexicano.

De acuerdo con la cónsul de México en Chicago, Reyna Torres, dijo que Toledo trabajó muchos años en la zona de Illinois y que aún tiene a 3 de sus 8 hijos en aquella zona, aseguró que actualmente Nicolás Vivía en Morelos y que estaba de visita desde hace algunos días.

La cónsul agregó que la voluntad de la familia de don Nicolas, es que sus restos sean repatriados para ser sepultado en Morelos y que la instrucción del canciller Marcelo Ebrard, ha sido la de apoyar en todo lo que necesiten y una vez que concluyan los procesos legales en Estados Unidos, esperan poder cumplir con la voluntad de los familiares.

Ayer su familia dio a conocer que Nicolas no quería asistir al desfile; sin embargo, no quisieron dejarlo solo en casa y prefirieron llevarlo. Su nieta Xochil Toledo, narró ayer que su abuelo recibió tres disparos, incluso que su papá trató de cubrir a su abuelo y recibió un disparo en el brazo, pero no pudo contener los otros impactos.

También dijo que su novio recibió un disparo en la espalda. Xochil creó una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios de su abuelo y hasta el momento ha acumulado $44,705 dólares, con un donante anónimo que aportó la cantidad más alta de $2,500, con lo que ya superó la meta que era de $20,000.

