Una mujer de Nevada reclama por sus derechos

Carolina Hernandez es una mujer luchadora que desde el año pasado se encuentra padeciendo de una lesión ocurrida en medio de su trabajo como instaladora de pisos y tras ocurrir su accidente confío en la buena fe de su empleador para poder mejorar su salud, sin embargo a más de un año de ese momento, Carolina no ha recibido la ayuda prometida, teniendo que pagar de su bolsillo todos los gastos médicos y además con la angustia de no poder trabajar.

Ya he gastado como 4.000 dólares en médicos y son gastos que yo no tenía presupuestados. Esa persona me dijo que me iba a ayudar y nunca lo hizo solo me dio 40 dolares y despues ni un centavo.