Incendio en Lakewood destruyó al menos tres hogares

(NOTICIAS YA).- Desde una casa que apenas se encontraba en construcción, los bomberos de West Metro lograron combatir un fuerte incendio en Lakewood.

Los hechos se registraron desde las primeras horas de este martes, detalló KDVR.

Al menos tres unidades en construcción, de las conocidas en inglés como “Tandem”, fueron destruidas en el siniestro.

Asimismo, varias otras casas en la zona de la 16ª Avenida y la calle Routt tuvieron que ser evacuadas por las autoridades debido al riesgo, obligando a movilizar tanto a inquilinos como visitantes.

Trascendió que una de las construcciones afectadas se incendió únicamente al haber estado expuesta al calor de las llamas.

No se reportaron lesionados.

La causa del incendio está siendo investigada.

This is what firefighters saw when they arrived at the structure fire at 16th & Routt shortly after 2 am this morning. The video was shot just seconds before crews got on scene, and shows that the fire had been going for some time before neighbors called 911. 1/2 pic.twitter.com/kL3pYx6AJ2

— WestMetroFire (@WestMetroFire) July 12, 2022