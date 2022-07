Reportan sismo de 3.6 frente a la costa de San Diego

(NOTICIAS YA).- Las primeras horas de este miércoles se registró un sismo de 3.6 frente a la costa de San Diego, cerca de la Isla San Clemente en el Océano Pacífico, según el Servicio Geológico de EE.UU.

El terremoto se originó a 67,9 millas al oeste de La Jolla y a 62,6 millas al sur de Avalon en la isla Catalina.

El terremoto tuvo su centro 69,2 millas al oeste de Coronado y 70,8 millas al oeste de San Diego.

Hasta el momento no se reportaron daños por el sismo.

M3.4 #earthquake 63mi NE of #SanDiego, CA at 09:01am. 4mi NNE of Borrego Springs, CA — https://t.co/1kdvC9F2Ek pic.twitter.com/oR7JdNJ1bm

— San Diego Earthquake (@SD_Earthquakes) July 13, 2022