Aviso de alto oleaje en costas de San Diego

(NOTICIAS YA).- Un aviso de alto oleaje entrará en vigencia desde la noche de este martes hasta la mañana del jueves para las áreas costeras de San Diego y el condado de Orange.

El oleaje alto y las fuertes corrientes de resaca producirán condiciones peligrosas para nadar durante este período, por lo que las autoridades recomiendan a los nadadores sin experiencia mantenerse fuera del agua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional San Diego, las grandes olas podrían ser de entre 4 a 7 pies, incluso alcanzando ocasionalmente de 9 a 10 pies.

Un oleaje adicional proveniente del sur podría mantener las olas altas a lo largo de las playas orientadas al sur hasta el jueves, principalmente desde el extremo norte del condado de San Diego hasta el condado de Orange.

