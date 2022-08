De dónde vienen los estruendos que pudieras escuchar en la región fronteriza

(NOTICIAS YA).- Luces extrañas en el cielo y estruendos inexplicables han causado alarma en la región fronteriza, pero siempre suelen tener una explicación por parte de las autoridades y es precisamente ahora que alertan sobre un nuevo “fenómeno”.

Camp Pendleton ha lanzado una advertencia sobre ruidos en el ambiente debido a entrenamientos con explosivos que se llevarán a cabo en la base naval.

Al menos hasta el 7 de agosto, los infantes de marina entrenarán con explosivos de alta potencia para ejercicios de artillería de campaña.

“Lo que probablemente generará sonidos y vibraciones fuertes”, destaca la alerta de Camp Pendleton.

Los entrenamientos se estarán realizando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que los “extraños ruidos” podrían percibirse en la región fronteriza en cualquier momento de los próximos días.

Según la base militar, los ruidos explosivos pueden amplificarse y escucharse hasta a 50 millas de distancia, según las condiciones atmosféricas.

NOISE ADVISORY!

July 30-Aug 7. Marines on Camp Pendleton will train with high explosives for 24/7 field artillery exercises. Explosions may be heard as far as 50 miles away.

For more info, please visit:https://t.co/DZsd3npPyS

— Camp Pendleton (@MCIWPendletonCA) July 29, 2022