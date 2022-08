Seguirá suspendido el servicio "BroncosRide" de RTD

(NOTICIAS YA).- Desde abril de 2020, los fanáticos de los Denver Broncos han tenido que buscar opciones de transporte alternativas para llegar al estadio “Empower Field at Mile High”.

Parece que esta complicada situación continuará en la presente temporada.

El Distrito Regional de Transporte (RTD, por sus siglas en inglés) mantendrá la suspensión del servicio de autobús “BroncosRide” al estadio, informó 9News, la cual implementó en la citada fecha hace más de dos años.

Entonces, la Junta Directiva de RTD votó suspender indefinidamente el servicio, alegando falta de personal y el inicio de la pandemia, decisión que ahora aparentemente ha sido ratificada por el organismo.

Eso significa que la reducción en el servicio, que comenzó en 2020, continuará por una tercera temporada de los Broncos.

Solo un año antes, durante la temporada de fútbol de 2019, unos 103 mil 102 pasajeros se trasladaron de las estaciones Park-N-Ride al Empower Field utilizando BroncosRide.

RTD argumentó que, debido a los limitados recursos con los que ahora cuenta, debe priorizar la movilidad de los trabajadores esenciales y dentro de las comunidades con mayor número de usuarios, por ende, las de mayor demanda.

“La provisión del servicio especial BroncosRide en particular creó impactos operativos, logísticos, de equidad y de acceso adversos para la agencia”, escribió la directora ejecutiva Debra Johnson en un memorando de mayo de 2021 a la Junta Directiva de RTD, donde agregó que restablecer el servicio no traería un beneficio para “la agencia y la seguridad y el bienestar del operador”.

Asimismo, Johnson explicó que la agencia seguiría brindando servicios para eventos especiales, incluyendo los juegos de los Broncos, posiblemente a través de voluntarios que trabajarían horas extra.

Para llegar al estadio, RTD recomienda usar su sistema de tren ligero, el cual llega directamente a Empower Field a través de sus líneas C, E y W. Las respectivas paradas son Decatur-Federal (para la Línea W) y Empower Field at Mile High (para las líneas C, E y W).

Además, durante la temporada 2022, la agencia extenderá los fines de semana sus trenes, pasando de dos a cuatro vagones en la Línea E, y de dos a tres vagones en la W.

RTD también informó que no programará viajes adicionales de tren ligero, pues no cuenta con el personal para operarlos.

De la misma forma, dio a conocer que las rutas de autobús que operan en las inmediaciones del estadio de los Broncos son la 30 y la 31 (que recorren el bulevar Federal en dirección sur y norte, respectivamente).

Cabe destacar que todos los servicios de RTD son gratuitos el mes de agosto para incentivar el uso de transporte público con el objetivo de reducir la contaminación.