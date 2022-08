Inicia la construcción de la nueva garita en Otay Mesa, pero en Tijuana es otra historia

(NOTICIAS YA).- Mientras en San Diego se llevó a cabo un gran evento para colocar la primera piedra de la obra que dará paso a la nueva garita de Otay Mesa, del otro lado de la frontera la historia es muy diferente.

Al menos 47 hectáreas del lado mexicano están siendo expropiadas por el gobierno federal para dar paso a la construcción, que tiene como plazo estar lista en 2024 con el objetivo de reducir los tiempos de espera en el cruce fronterizo.

Aún así, las autoridades mexicanas siguen en negociaciones con los propietarios de 114 predios por donde pasarán los 10 carriles que conformarán la nueva garita.

Algunos de esos terrenos ya tienen las casas que los ocupaban convertidas en escombros, pero otros vecinos están preocupados por cómo cambiarán sus viviendas y las promesas que recibieron que parece no se cumplirán.

Por ejemplo, la señora Guillermina Fernandez, vecina de la nueva garita y a quien le habían prometido comprarle las plantas que vende para subsistir y que ocupan parte de su terreno.

Ahora le dijeron que eso no va a ocurrir y busca la manera de vender sus plantas, o incluso regalarlas; aunque representan los ingresos para pagar un tratamiento médico que necesita.

“Bien felices porque nos iban a pagar las plantitas, ya después los que volvieron a venir ya nos dijeron que no, que no nos iban a pagar las plantitas. Ahorita lo que más me preocupa es mis plantas donde las voy a meter. Hay personas de muy buen corazón, ojalá vengan y compren, a parte las estoy regalando”, destacó la señora Guillermina.

Ante las negociaciones con los propietarios de los predios, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, destacó que solo falta una “parte pequeña”.

“Falta una parte pequeña, lo que conocemos como el recinto, ya está acordado con los dueños de los predios, es el tema además del trámite del pago”, detalló la gobernadora.

La construcción del Puerto de Entrada Este de Otay Mesa dio inició este lunes con la promesa de estar en operación en 2024 para convertirse en un alivio en los tiempos de espera en el cruce fronterizo.