Ordenan evacuaciones al este del condado por incendio forestal

Las autoridades de San Diego están ordenando evacuaciones temporales debido a un incendio forestal que se registra al este del condado, cerca de la ruta estatal 94 y de la frontera con Tecate.

El incendio Border 32 está avanzando rápidamente, ya ha consumido más de 300 acres cerca de Barrett Lake Rd, en Dulzura.

#Border32Fire near Barrett Lake Rd. [update] The is now 150+ acres, numerous additional firefighting resources ordered. pic.twitter.com/CYf8NxS2ut — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) August 31, 2022

CalFire San Diego reporta que al menos una estructura ha sido destruida, pero no se tienen detalles sobre si hay personas lesionadas.

The @SDSheriff ordered people near a wildfire near SR-94 and Barrett Lake Road to evacuate now. CAL FIRE reports an immediate structure threat in area. A temporary evacuation point is at being set up at Jamul Casino Located at 14145 Campo Road. https://t.co/fGtf1lkjk9 pic.twitter.com/tuhjO5xlBI — ReadySanDiego (@ReadySanDiego) August 31, 2022

Por su parte, el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego informó en Twitter que se están llevando a cabo evacuaciones, pero están notificando puerta por puerta y no queda claro cuántas casas están amenazadas por el incendio.

.@CHP_San_Diego has both Eastbound and Westbound closed on SR-94 near Bowmans Road due to a brush fire in the area. ETA for reopening unknown. https://t.co/pt1qWYrd24 pic.twitter.com/KY1b66Wkxu — Caltrans San Diego (@SDCaltrans) August 31, 2022

“Aquellos que viven en y al este de Round Potrero Road, en Potrero, ahora están bajo una orden de evacuación. Siga las instrucciones de los primeros en responder”, es una de las advertencias del departamento del alguacil.

Here are the temporary evacuation points for the #Border32Fire:

▪️Jamul Casino - 14145 Campo Road, Jamul

▪️Potrero County Park - 24800 Potrero Park Drive, Potrero

▪️Campo Elementary - 1654 Buckman Springs Rd.

Campo@SoCal_RedCross is providing resources to those at Jamul Casino. pic.twitter.com/ypSsqBZGuN — San Diego Sheriff (@SDSheriff) August 31, 2022

Por lo pronto, la ruta estatal 94 está cerrada en ambas direcciones cerca de Bowmans Rd.

#Border32Fire

The fire continues to spread. Those who live on and east of Round Potrero Road in Potrero are now under an evacuation order. Follow the instructions of first responders. Temporary evacuation points have been set up at Jamul Casino or the Potrero County Park. pic.twitter.com/xZAwHvaSrt — San Diego Sheriff (@SDSheriff) August 31, 2022

Este incendio se registra en medio de la ola de calor que azota a la región fronteriza y que se pronostica se intensificará en los siguientes días, por lo que las autoridades también están alertas a los incendios de maleza.

Noticia en desarrollo…