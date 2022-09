Declara alcalde lunes naranja en debut de los Broncos

(NOTICIAS YA).-Este lunes es el debut de la temporada 2022 de los Broncos de Denver con el mariscal de campo Russell Wilson preparándose para enfrentar a su ex equipo los Seattle Seahawks, por ello el alcalde Michael B. Hancock declaró este día como el “lunes naranja”.

Hancock publicó una proclamación oficial para que haya un apoyo de la ciudad hacia el equipo. A través de su cuenta de Twitter publicó la proclama que incluye el siguiente mensaje:

Ok, #BroncosCountry - it's that time again! Monday, Sept. 12 marks the long-awaited return of the @Broncos season kick off!

Join me for #OrangeMonday as we celebrate the home team! Whether you're going to work, school or have the day off -show us your Broncos orange. #LetsRide pic.twitter.com/TX7gTfvBHk

— Michael B. Hancock (@MayorHancock) September 11, 2022