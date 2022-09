VIDEO: Falla cohete de 'Blue Origin' y se estrella; no hay heridos

(NOTICIAS YA).-Falla el lanzamiento de Blue Origin sin tripulación y se activa el sistema de aborto, informó la compañía.

Blue Origin experimentó una "anomalía" durante un lanzamiento sin tripulación de su cohete New Shepard desde el oeste de Texas este lunes por la mañana, desencadenando un sistema de aborto que permitió que la cápsula cayera en paracaídas a la Tierra.

Una transmisión en directo del lanzamiento mostró cómo la cápsula de la tripulación, que no tenía nadie dentro en ese momento, se eyectaba dramáticamente del cohete cuando se acercaba a Max Q, o la condición en la que el vuelo atmosférico del vehículo alcanza la máxima presión dinámica. La cápsula de la parte superior de la nave abortó entonces la misión y comenzó a saltar en paracaídas de vuelta a la tierra.

"Parece que hemos experimentado una anomalía con el vuelo de hoy, esto no estaba planeado y no tenemos ningún detalle todavía, pero nuestra cápsula de la tripulación fue capaz de escapar con éxito", dijo un empleado de Blue Origin durante la transmisión en vivo del lanzamiento.

Aquí el video:

"Durante el vuelo de hoy, el sistema de escape de la cápsula separó con éxito la cápsula del propulsor. El propulsor impactó contra el suelo. No hay heridos reportados; todo el personal ha sido contabilizado", tuieó Blue Origin:

During today’s flight, the capsule escape system successfully separated the capsule from the booster. The booster impacted the ground. There are no reported injuries; all personnel have been accounted for.

