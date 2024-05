Las entradas a la Torre Eiffel subirán un 20% para financiar las obras de renovación

(CNN) — La emblemática Torre Eiffel de Francia aumentará el precio de sus entradas en un 20%, según informa BFMTV, filial de CNN, para ayudar a cubrir los costos de las obras de renovación y las pérdidas financieras durante la pandemia de coronavirus.

Una entrada de adulto que incluya un viaje en ascensor hasta la cima del monumento parisino costará 35,30 euros (US$ 38,31) a partir del 17 de junio, frente a los 29,40 euros (US$ 31,91), informó BFMTV. El mismo billete para niños de entre 12 y 14 años costará 17,70 euros (US$ 19,21) y el precio para niños de entre cuatro y 11 años para llegar a la cima de la torre será de 8,90 euros (US$ 9,66).

La subida de precios se debe, según BFMTV, en parte a la «importante pérdida de ingresos» causada por la «crisis sanitaria entre 2020 y 2022».

En 2020, menos de 1,6 millones de personas visitaron la Torre Eiffel, frente a los casi 6,2 millones de visitantes del año anterior, según informó la empresa administradora del monumento, la Sociéte d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE). Menos de 2,1 millones de personas la visitaron al año siguiente.

En ambos años, los costos de operación fueron aproximadamente el triple de la facturación global del monumento, dijo SETE.

El aumento de los gastos se debe también a las obras de renovación, que incluyen «medidas de prevención del plomo» relacionadas con la pintura de la torre, según BFMTV. Se espera que las obras de pintura duren hasta 2027, mientras que también está previsto intervenir en los ascensores, lo que provocará cierres ocasionales.

CNN se ha puesto en contacto con la SETE para obtener sus comentarios.

