Segunda ola de calor repunta las temperaturas mientras se desplaza al este de EE.UU.

(NOTICIAS YA).-La ola de calor que impuso altas temperaturas en las planicies del norte y el Medio Oeste de Estados Unidos este fin de semana comenzará a desplazarse hacia el este desde el lunes.

Durante esta semana, las temperaturas podrían romper récords con más de 37.7 grados Celsius, principalmente en las regiones del sur y del este de los Estados Unidos, de acuerdo a información de la agencia CNN.

Zonas metropolitanas como Minneapolis, Chicago, Nashville, Memphis, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta podrían experimentar temperaturas que se acerquen o incluso superen los 100°F.

Desde este lunes, más de 9 millones de personas están bajo alertas de calor en ocho estados del norte y centro de EE.UU. Entre ellos, Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Michigan, Wisconsin, Nebraska y Kansas.

Temperatures continue to climb across the Plains into the Upper Mississippi River Valley. Cooler & unsettled weather continues for the northwest portions of the U.S. In-between those areas, the threat of severe weather across the Northern Plains this afternoon and evening. pic.twitter.com/F98xbRLD69

— National Weather Service (@NWS) June 20, 2022