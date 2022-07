Llovieron las balas el sábado en Aurora, irrumpiendo en habitación de niños

(NOTICIAS YA).- Luego de un incidente con disparos el pasado sábado por la noche, las balas irrumpieron en al menos dos viviendas de Aurora que se encontraban ocupadas.

Una de ellas, destacó KDVR, albergaba en su interior a dos niños pequeños, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

El tiroteo en el norte de Aurora ocurrió justo antes de la medianoche. La madre de los menores indicó a FOX31 que las balas atravesaron la pared de su casa y luego golpearon la base del colchón de su hijo mientras este dormía.

La mujer pensó que el sonido era de los espectáculos de fuegos artificiales que se llevaron a cabo por el fin de semana del 4 de julio, pero hizo un gran descubrimiento luego de revisar sus cámaras.

Las imágenes captadas por el sistema de seguridad incluyen una gran cantidad de balas “lloviendo” sobre la casa, así como personas que vienen del lado izquierdo de la pantalla y recorren toda la toma antes de detenerse detrás de un árbol. Luego parece apreciarse un destello en el lado derecho del video, correspondiente a uno o varios disparos del arma.

En total, cinco agujeros se crearon sobre la cerca y otros cuatro quedaron en la fachada de la casa, además de los que interrumpieron el sueño de sus hijos.

“Si hubiera impactado seis pulgadas más arriba, él no estaría aquí. Me asusta porque están en casa; es verano. Ni siquiera puedo mantener a mis hijos seguros en casa”, lamentó Stephanie Rittenhouse.

Una bala más atravesó la habitación de su otro hijo y luego salió al atravesar una pared exterior, golpeando una cerca. A pesar de los daños, la madre está sumamente agradecida de que nadie haya resultado herido.

“No podía distinguir qué autos eran y todo lo que podía ver eran tres adolescentes. Sigo revisándolo y viéndolo y no tiene sentido. No sé por qué estaban disparando; no sé nada. No pude ver eso en la cámara. Y creo que esa es la parte más aterradora”, expresó.

Rittenhouse añadió que, aunque se evitó la tragedia, la experiencia sí fue traumática para al menos uno de sus hijos, quien ya no se siente cómodo en su propia habitación, por lo que han tenido que mover todos los muebles.

Mudarse no es opción, dijo la madre, debido a los altos precios de la vivienda en Colorado. Sin embargo, aseguró que reforzará su sistema de seguridad.

Las autoridades aún continúan buscando a los sospechosos y pidieron a cualquiera que pudiese contar con información sobre el suceso se comunique con Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-STOP.