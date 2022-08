Localizan a niña de 6 años en National City

(NOTICIAS YA).- A través de un comunicado en redes sociales, la Patrulla de Carreteras de California ha emitido un aviso de niña de 6 años desaparecida que está en peligro.

La menor Skye Delarosa, de 6 años, fue vista por última vez alrededor de las 9:30 p. m. y creen que su madre, Bree Sowder Crowell, de 27 años, se la llevó.

Según los informes, Crowell no tiene la custodia legal de su hija.

**The ENDANGERED MISSING ADVISORY has been deactivated. The child has been located.** https://t.co/M6EbuM6wI1

