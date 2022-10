Cerrarán vias de tren entre Oceanside y San Diego este fin de semana

(NOTICIAS YA).-Este fin de semana, entrará en vigor un cierre ferroviario completo entre Oceanside y San Diego para realizar labores de rehabilitación a lo largo de la línea férrea Lossan, informaron autoridades de San Diego Association of Governments (Sandag) a través de un comunicado.

“Los cierres completos de carriles se programan de manera rutinaria para avanzar en la construcción de rieles y garantizar la seguridad de los trabajadores”, detallaron.

El cierre está programado desde las 12:00 am del sábado 22 de octubre hasta la noche del domingo 23 de octubre.

Durante el cierre, las cuadrillas de Sandag distribuirán y nivelarán rocas de lastre a lo largo del puente de paso subterráneo de El Portal en Encinitas.

Esta operación se realizará para instalar pasarelas que cumplan con las normas para el personal ferroviario en ambos lados del puente.

Este cierre afectará los servicios ferroviarios que operan en el segmento de San Diego del Corredor Ferroviario Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (Lossan), incluido el Distrito de Tránsito del Condado Norte (NCTD) y el transportista de carga BNSF.

🚧🚆 #RailClosureAlert: October 22-23, a full rail closure between Oceanside and San Diego will be in effect to accommodate work along the LOSSAN rail line. This closure will affect rail services, including @GoNCTD & @BNSFRailway.

More: https://t.co/QLgkM73D4M

— SANDAG (@SANDAG) October 21, 2022