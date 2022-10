Anuncian conciertos GRATIS tras cancelación del "When We Were Young"

(NOTICIAS YA).- Gran desilusión se llevaron los asistentes al festival musical “When We Were Young” este sábado.

Debido a las condiciones climáticas de hoy en Las Vegas, fueron suspendidas las actividades del primer día del esperado evento, día en el que legendarias bandas y artistas como My Chemical Romance, Avril Lavigne, Paramore, Bring Me The Horizon y Jimmy Eat World pisarían los diversos escenarios.

Cabe destacar que las entradas para las presentaciones del 22 de octubre no podrán utilizarse para disfrutar el festival este domingo 23 ni el próximo sábado 29 de noviembre, las otras fechas en las que las mismas agrupaciones saldrán a deleitar al público en Nevada.

Pero no todo está perdido, de acuerdo con la emisora local KLAS. Algunas de las bandas que se presentarían este sábado no quieren dejar a los fanáticos irse con las manos vacías, y por ello ofrecerán conciertos gratuitos.

Por ejemplo, en estos momentos y hasta alrededor de las 7 p.m., el hotel y casino The Strat tendrá un espectáculo con la participación de Hawthorne Heights, Red Jumpsuit Apparatus, Armor for Sleep y más.

A partir de las 9 de la noche, The All-American Rejects tocarán gratis en Soul Belly Barbecue, ubicado en el 1327 de South Main Street, en el Distrito de las Artes de Las Vegas.

Finalmente, a las 10 p.m., HorrorPops subirá al escenario de Double Down Saloon, ubicado en 4640 Paradise Road.

