Anuncian cierre de vialidad rumbo a garita de Otay por reparación

(NOTICIAS YA).-La avenida Siempre Viva Road/Last US Exit en la ruta estatal 905 (SR-905), vialidad que desemboca en la garita fronteriza de Otay Mesa, permanecerá cerrada durante tres noches, a partir del martes 25 de octubre hasta el jueves 27 de octubre, de 9 pm a 5 am, informó personal de California Department of Transportation (Caltrans).

“Aquellos que no deseen cruzar el puerto de entrada de Otay Mesa a México deben mantenerse a la derecha y tomar el conector SR-11 en dirección este, salir de la rampa de salida de Enrico Fermi Dr., luego girar a la derecha en Enrico Fermi Dr.”, informaron autoridades a través de un comunicado.

La dependencia señaló que un giro en U a EE.UU. estará disponible a través del carril izquierdo en SR-905, antes del puerto de entrada para los automovilistas que no vean la señalización de desvío.

Las obras de rehabilitación incluyen trabajos de pavimentación, instalación de nuevas franjas termoplásticas y reparación en las franjas para conductores en sentido contrario, en todas las rampas a lo largo de la SR-905 desde San Ysidro hasta Otay Mesa.

Debido a estas labores, es posible que se registren retrasos en el tráfico, por lo que la oficina recomienda a los conductores que planifiquen con anticipación sus viajes y consideren tiempo adicional para llegar a sus destinos.

TRAFFIC ADVISORY: Caltrans crews will close the Siempre Viva Rd./Last U.S. Exit on State Route 905 (SR-905) for three nights, from Tuesday, October 25 through Thursday, October 27, from 9 p.m. to 5 a.m. https://t.co/Hr6LXG1n1T cc: @CityofSanDiego @CaltransHQ @CrossBrdrXpress pic.twitter.com/ONXwteaqiy

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) October 24, 2022