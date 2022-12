Arrancan los preparativos por el Día de la Virgen de Guadalupe en San Diego

(NOTICIAS YA).-A una semana del Día de la Virgen de Guadalupe, ya arrancan las celebraciones y preparativos en la región de San Diego, entre esos esfuerzos para venerar a la virgen están los que se levantan dentro de los hogares de las personas de nuestra comunidad.

Desde hace más de 15 años, así es como Celestina le rinde homenaje a “Nuestra Señora de Guadalupe”. No pueden faltar las alabanzas y un altar lleno de flores, decoraciones, ángeles y velas que arropan el manto de la morenita.

A pesar de que Celestina vive en un espacio pequeño, su devoción es tan grande que no le importa compartir parte de su hogar junto con la virgen.

“Anteriormente, aunque sea chiquito lo he estado haciendo, pero ahora gracias a dios hoy la tengo más grande,” dijo Celestina Martínez, fiel devota de la Virgen de Guadalupe.

La veneración hacia la morenita del Tepeyac viene desde que Celestina era pequeña y ahora es una tradición que comparte con su familia y amigos.

“Incluso mi mamá, cuando era chica me vistió de la virgen de Guadalupe y fue algo hermoso que ahora recuerdo de grande y no me da vergüenza de vestirme de indita, como lo hacía nuestra señora madre”, comentó Celestina.

Al igual que miles de feligreses que honran a la virgen cada año y aprovechan esta fecha especial para pedir un milagro; desde problemas de salud y empleo, Celestina pidió algo muy especial.

“De ver a mi hijo, por un buen tiempo que no lo había mirado y le pedí, y una madre nunca se cansa de esperar y el tiempo es de dios, y me concedió de ver a mi hijo, y tener ese reencuentro después de 10 años.”

Celestina tiene un mensaje especial para todas las personas que son fieles creyentes de la morenita y para los que no creen también.”

“Que se acerquen y la busquen, que ella es la que nos cuida y nos protege y siempre intercede por nosotros, siempre nos espera para dar un abrazo de amor maternal,” finalizó Celestina.