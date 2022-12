Unen fuerzas para atender a personas sin hogar en Chula Vista y National City

(NOTICIAS YA).-Al sur del condado de San Diego se llevó a cabo un esfuerzo, único en la región, para hacer frente a la grave problemática de la indigencia.

Por primera vez, en el condado de San Diego, dos ciudades unieron fuerzas para atender a personas sin hogar y también a sus mascotas. Se trata de un esfuerzo conjunto entre las ciudades de Chula Vista y National City.

Decenas de personas en estado de calle se vieron beneficiadas de los servicios y recursos totalmente gratis que fueron proporcionados durante el evento llamado “conexión para personas sin hogar”.

Este evento fue de gran ayuda, particularmente para personas con mascotas porque sus compañeros de cuatro patas recibieron vacunas, premios y comida.

“Es gran ayuda porque es algo que ellos no pueden pagar, y es algo para lo que no tienen que pensar me cuido yo o cuido a mi perro.” Comentó Lizbeth Espinoza.

Aparte de los servicios para mascotas, también se brindaron servicios médicos, vacunas contra el covid-19 y la influenza, servicios de baños y duchas portátiles, recursos de vivienda y trabajo, beneficios de servicios sociales, salud mental y distribución de identificaciones del DMV.

Incluso algunas personas tuvieron un cambio de imagen gracias a los servicios de corte de cabello gratis.

“Es mucho beneficio poder traer todos los recursos a un solo lugar, en vez de que ellos estén buscando, por ejemplo, el departamento de vehículos, aquí lo tenemos y les pueden dar identificación ahorita mismo,” dijo Angélica David's del Departamento de Vivienda en la ciudad de Chula Vista.

Pero estos recursos son solo una pequeña ayuda al problema que se presenta al sur del condado, recordemos recientemente la gran polémica que se desató en el parque Harborside de Chula Vista, ubicado a metros de una primaria. El parque ha estado en el centro de la controversia luego de cerrar temporalmente debido a actividades delictivas y campamentos para personas sin hogar.

“Si hemos visto un incremento en personas sin hogares en la ciudad y también por eso es importante tener estos eventos, que es lo que podemos hacer nosotros para ayudar a esas personas para que no sigan en las calles.” Comentó Ernesto Pinedo, Teniente del Departamento de Policía de Chula Vista.

Ambas ciudades se comprometieron en seguir llevando a cabo este evento de forma conjunta pues dicen reconocer que el problema de la indigencia no puede ser resuelto por las ciudades de manera aislada.