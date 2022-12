Hombre armado con un cuchillo muere baleado por un oficial de Chula Vista

(NOTICIAS YA).- Las autoridades iniciaron una investigación sobre un tiroteo que involucra a un oficial, el cual dejó a un hombre muerto en el estacionamiento de un conocido centro comercial en Chula Vista.

Los hechos ocurrieron este domingo poco antes de las 8:30 de la noche en el estacionamiento del centro comercial ubicado en la avenida 1100 deBroadway, donde un hombre fue baleado a muerte después de que, según los informes, no cumpliera con las órdenes de los oficiales y amenazará a un policía mientras sostenía un cuchillo.

Para Rita, una residente de Chula Vista y cliente frecuente del centro comercial en Chula Vista, es una situación inquietante, principalmente porque siempre va acompañada de sus nietos y les preocupa su seguridad.

“Yo siempre vengo aquí a Costco y Walmart, son mis tiendas que siempre vengo con mi nietecito o mi nietecita, pero el único problema es que ha habido ciertos incidentes, pero no es para tener tanto miedo, pero si me asuste ayer,” dijo Rita, residente de Chula Vista.

La policía de Chula Vista recibió varias llamadas donde reportaban que una mujer gritaba pidiendo ayuda y que era golpeada por un hombre. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron al sospechoso que vestía una camisa blanca y unos pantalones color gris, caminando junto con una silla de ruedas y que además golpeaba a los autos estacionados.

Cuando un oficial comenzó a hacer contacto con el sospechoso, notó que el hombre sostenía un cuchillo. A pesar de que el hombre recibió órdenes para que lo soltara, hizo caso omiso y siguió dañando vehículos en la zona.

“Son cosas que no deben de pasar, pero es que no hay un control para revisar a las personas y no se sabe quién puede tener un arma o no,” comentó Yuriel Mirabal Gómez, residente preocupado.

Después de varios intentos, el hombre comenzó a acercarse al oficial con el cuchillo en la mano. En ese momento, el policía disparó su arma contra el hombre y lo golpeó varias veces, fue cuando los oficiales pudieron alejar el cuchillo de él y comenzar los esfuerzos para salvarle la vida hasta que llegaron los paramédicos. Desafortunadamente, el hombre fue declarado muerto en la escena.

Aunque el hombre ha sido identificado, su identidad no ha sido revelada en este momento. Solo se lo describe como un hombre blanco de 32 años, residente de Chula Vista.

“Pero si es importante la seguridad pues de todos los lugares, porque ahorita hay mucha violencia, donde quiera puede pasar, si me dio miedito en la mañana cuando escuche, pero aquí estoy otra vez.” agregó Rita.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar al (619) 531-2293 o Crime Stoppers al (888) 580-8477.