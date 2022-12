Emiten alerta de fraudes al hacer donaciones durante las fechas festivas

(NOTICIAS YA).-Mucha atención si usted está pensando en hacer donaciones en estas vísperas de navidad, porque podría hacerlo a organizaciones que solo buscan aprovecharse de usted y robarle su dinero.

Es por eso que el Fiscal General de California, Rob Bonta, se unió con la organización de Servicios Comunitarios del sur de San Diego para compartir importantes consejos sobre cómo donar de forma segura para garantizar que sus donaciones caigan en las manos correctas.

El señor Joaquín, padre de tres niños, es una de las 500 familias que se verán beneficiadas con regalos y despensa esta navidad, gracias a donaciones hechas durante todo el mes de diciembre.

“Pues yo me siento muy feliz y muy contento por la razón de que los niños son niños, ellos no saben si hay o no hay, ellos piden,” dijo Joaquín Orozco Ríos.

Pero las autoridades reportan que las donaciones que uno hace, no siempre llegan a las personas que las necesitan, y se convierten en una oportunidad de fraude que la comunidad debe de estar alerta.

¿Pero cómo saber si está donando de forma segura? Estos son algunos pasos que se deben seguir para evitar estafas:

Debe comprobar que la organización benéfica esté registrada en el estado de california.

Debe donar a organizaciones de confianza.

Debe evitar la presión de las llamadas telefónicas, y contactar a la organización directamente.

Debe tener cuidado con los sitios web y correos electrónicos falsos.

Debe tener cuidado al hacer donaciones electrónicas.

Debe proteger su identidad y nunca brindar su información personal ni cuenta bancaria.

Teniendo cuidado a donde llegan nuestras donaciones, es como cientos de familias se han beneficiado a lo largo de todo el condado, especialmente durante esta temporada navideña.

“Estamos recibiendo donaciones, y con esas donaciones adoptamos a familias, para darles una navidad y felicidad para las familias, para muchas familias que no hubieras tenido regalos o no les alcanzaba los recursos para comprar regalos, van a llegar ahora con regalos para sus niños.” Comentó Mauricio Torres, Vicepresidente de la Organización de Servicios Comunitarios de South Bay.

Algo que dejó muy claro el fiscal Bonta, es que presentarán acciones legales contra organizaciones benéficas que hacen un uso indebido de las caridades y participan en prácticas fraudulentas de recaudación de fondos.

Si usted cree que ha sido víctima de estafa o cree que una organización que recauda fondos ha actuado de mala fe, infórmelo inmediatamente en la página oag.ca.gov/charities/complaints