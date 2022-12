Ofrecen transporte gratis en Año Nuevo para todo el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Mientras miles de personas se preparan para celebrar el año nuevo en San Diego, las autoridades también se preparan, pero para reducir el número de accidentes este fin de año.

Las diferentes agencias de departamentos de policía del condado de San Diego, del alguacil y la patrulla de caminos de California, (CHP, por sus siglas en inglés), aumentarán su patrullaje en las calles y tendrán cero tolerancias ante conductores que representen un peligro detrás del volante.

“Vamos a tener a todos los oficiales disponibles para que andan patrullando en las carreteras y vamos a estar buscando personas que posiblemente estén manejando bajo la influencia de alcohol. esa persona va a ser evaluada y puede que esa persona sea arrestada.” Dijo Juan Escobar, Vocero de la Patrulla de Caminos de California.

El Condado de San Diego experimentó más accidentes mortales por manejar bajo la influencia de alguna sustancia ilícita en el año 2021, la cantidad más alta de accidentes que ha visto el condado en más de dos décadas.

El año pasado, 39 personas murieron en accidentes relacionados con DUI. En lo que va de este año, ha habido una disminución de accidentes con 24 muertes, incluyendo un niño de 1 año de edad.

Ante esta situación, Gustavo Dallarda, Director del Distrito 11 de Caltrans tiene los siguientes consejos: “Que piensen en su grupo, quien va ser el conductor responsable que no va a tomar esa noche, o si no que tomen un taxi o utilicen las aplicaciones de rideshare, hay muchas opciones, así que no hay ninguna excusa para poner su vida o las de los demás en riesgo esta noche.”

Como medida de prevención se ofrecerá servicio de transporte gratuito en todo el condado de San Diego, a partir de las 6 de la tarde este 31 de diciembre.

También se ofrecerá un servicio nocturno adicional en las tres líneas del trolley con un servicio después de las 2 de la mañana, lo que le permitirá disfrutar de las festividades y garantizar un viaje seguro a casa.

“Es muy importante planear, como poderse ir en un bus o en un trolley, ni siquiera tienen que mostrar tarifa, no tiene que mostrar nada. simplemente se suben y punto, ahí está,” comentó Grecia Figueroa, Vocera del Sistema de Transporte Metropolitano (MTS) en San Diego.

Recuerde, si toma no maneje, y si lo va hacer puede usar el servicio de transporte gratis. Para más información puede visitar la página de MTS.