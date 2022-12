Operaciones de Southwest regresan a la normalidad, pero las maletas siguen varadas

(NOTICIAS YA).-Después de la pesadilla que vivieron miles de pasajeros tras la cancelación de vuelos por la gran tormenta invernal que afectó varios estados del país, todo parece regresar a la normalidad este viernes en el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Un día después de que la aerolínea Southwest cancelará más de 2,300 vuelos en todo el país, y 163 a nivel local. Hasta el momento solo se han cancelado 2 vuelos en San Diego y más de 140 vuelos se han retrasado.

Situación que benefició a muchos usuarios como Jaime Munro, “todo bien, todo bien, nuestro vuelo sale a la 1 de la tarde, llegamos y hasta ahorita dice que va a salir a la 1, pero si llegamos como 3 horas antes.”

A comparación de días anteriores donde las pantallas mostraban todos los vuelos cancelados, el panorama hoy es diferente, la mayoría de los vuelos están a tiempo y solo se registran algunos vuelos retrasos.

“No, no se me ha avisado absolutamente nada, nomás estoy esperando para poder checar mis maletas, y no he tenido ningún problema'', dijo Dora Verdugo, pasajera de la aerolínea de Southwest.

La aerolínea ha señalado que sigue trabajando en restablecer el itinerario de vuelos y reposicionar a sus tripulaciones para mejorar la situación, y ofrecen disculpas por las afectaciones que según la misma aerolínea son “inaceptables”.

Aunque la situación actual sobre las maletas acumuladas en el Aeropuerto Internacional de San Diego tras la gran tormenta invernal ha mejorado durante el transcurso de los días, todavía hay cientos de pasajeros que tienen que reclamar sus pertenencias.

Ante este caos, los amantes de lo ajeno aprovecharon la cancelación de vuelos para hacer de las suyas. De acuerdo a las autoridades, están en busca de cuatro personas después de supuestamente robar equipaje de algunos pasajeros que se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Sacramento. Afortunadamente la situación del manejo del equipaje está controlada en el aeropuerto de San Diego.

“Son las maletas que todavía se tienen que reunir con los pasajeros, ya sea pasajeros que se fueron a sus casas, hicieron cambios de planes o aquellos que todavía no han llegado a San Diego, hay seguridad aquí monitoreando las maletas para que no se las lleven y tenemos todo bajo control por ahorita.” Comentó Larisa Casillas, vocera del Aeropuerto Internacional de San Diego.

Para más información sobre la reclamación de equipaje, puede visitar la página oficial de la aerolínea en www.southwest.com.