Entra en vigor nueva ordenanza de vendedores ambulantes en playas de San Diego

(NOTICIAS YA).-

La ciudad de San Diego anunció este viernes que la ordenanza de vendedores ambulantes ya está en vigor en las áreas costeras de San Diego, luego de que el cabildo aprobará una nueva ley que regula este tipo de comercios.

Esto incluye la venta de arte, comida, ropa y recuerdos desde un carrito, una vitrina, un estante u otro medio de transporte no motorizado, desde las 8 de la mañana hasta el atardecer.

“Antes no éramos tantos, antes éramos muy poquitos, más las que somos del estado de Oaxaca, pero últimamente han llegado hasta americanos, queriendo ponerse a vender aquí.” Comentó Norma López, vendedora ambulante en Mission Beach.

Aunque la ordenanza ya se había aprobado desde el 2022, había algunos puntos por aclarar porque la ciudad de San Diego no podía hacer cumplir esas normas en una zona costera que estaba bajo el control de la comisión costera de California.

“Fghting for the stops is definitely a malfunction of the government, de acuerdo a Christopher Handloser, el tener que pelear por un lugar es un mal funcionamiento del gobierno, si desde un inicio hubieran pagado por un lugar con número, todo sería diferente.

Es tanta la competencia entre los mismos comerciantes, que incluso han llegado al punto de tener que dormir en los estacionamientos con el fin de tener un espacio para poder vender al día siguiente. Tal es el caso de Norma, quien por los últimos casi 20 años ha vendido artesanías en la playa de Mission Beach.

“Ya hasta ahora tengo que estar durmiendo aquí para cuidar el espacio, pero que hacen otros, otras personas que son nuevas llegan, ponen su carpa y ponen la mesa y nos dejan afuera.” Agregó Norma.

Esta ordenanza planea regular los permisos y la cantidad de comerciantes vendiendo en las aceras, para evitar este tipo de problemas.

Algunos de los requisitos que se necesitan para vender en las playas y zonas costeras son contar con:

Un certificado de impuestos comerciales

un permiso de venta ambulante

una identificación con foto emitida por la ciudad de San Diego

Si se sorprende a un vendedor ambulante vendiendo sin un permiso, podría recibir una multa de hasta $1,000. La fecha límite para obtener los permisos es hasta el primero de febrero.

Para más información puede visitar la página de sandiego.gov