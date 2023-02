Los memes más divertidos tras el sold out de los boletos de RBD

Las fechas que RBD está ofreciendo por todo lo largo y ancho del continente se están convirtiendo en los conciertos más esperados y es que mucha gente creció con su música y con la telenovela de Rebelde, por lo que la nostalgia es el principal motivo por el que los boletos de cada venue se están agotando.

Tanto en México como en Estados Unidos los tickets se están terminando al instante de que salen a la venta, ya sean bots o fans que llevaban horas pegados a la computadora, miles y miles de personas se están quedando fuera de sus conciertos y si no abren fechas pronto seguramente no podrán asistir.

Con esto en mente y como la internet no perdona, ya hay cientos de memes que representan a los fans que por una u otra cosa no han podido adquirir sus entradas y lamentablemente están sufriendo por todos los rincones.

Por eso te traemos los más divertidos y un recuento de los daños que han atravesado los RBD Army.

¿Estás listo para las risas?

Imagínate sacar una tarjeta con Banamex solo para comprar boletos de RBD, SER LA PRIMERA EN LA FILA! Y que no te sepas tú NIP 🤣🤣 no mija, ni cómo ayudarte. pic.twitter.com/TYY9PJS3yM — Gigi ⚾ (@Chicago_Gi) January 28, 2023

Esperando que me depositen la quincena que ya me gasté en boletos de RBD. pic.twitter.com/8AQt35EDOM — S A M ✨ (@SamSCid) January 31, 2023

Yo viendo que la fila virtual no avanzo y me quedé sin boletos para RBD#Ticketmaster #RBDTour2023 #rbd pic.twitter.com/GjftnboFMt — Nai (@Odmvj) January 31, 2023

my wallet after buying my RBD ticket pic.twitter.com/2P194tD4YW — ♱ (@avrilziez) January 26, 2023

Yo escuchando a RBD afuera del Foro Sol #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/FqHZyKc27R — ◡̈ (@CinSolis) January 26, 2023

No alcance boletos para RBD, salganse todos de twitter, quiero estar sola.#SoyRebeldeTour #RBDISBACK pic.twitter.com/gogzTwpEyr — E L I (@elinf3_) January 26, 2023

Why is getting RBD tickets harder than Coachella passes? 😩😫 — Genesis Rodriguez (@hey_geny) January 26, 2023